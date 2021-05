Quand les robots en veulent aux humains : « Les Mitchell contre les machines (dessein animé). L’holocauste technologique expliqué au cinéma – par notre phénoménal lecteur polymathe Alexandre Karadimas

Il existe une catégorie de films d’animation dits familiaux qui sont d’emblée conçus comme un commentaire social et politique très précis et très assumé de notre époque. Par exemple « La Grande Aventure LEGO » (2014) parle de Big Tech monopolisant les contenus culturels, établissant une surveillance vidéo généralisée et contrôlant les machines à voter. C’est très « in your face » comme disent les Américains.

Il y a de nombreux exemples, certains plus subtils que d’autres. Le commentaire politique et social qui est fait appartient toujours au monde de l’antagoniste ou du « méchant », même quand le message est relativement neutre. Ainsi dans « Les Indestructibles 2 », l’antagoniste déclame un long monologue à propos de la société du spectacle qui est du Guy Debord à l’état pur.

Le tout récent « Les Mitchell contre les machines » (2021) n’offre presque aucune subtilité, si ce n’est d’utiliser la techno-magie pour ne pas avoir à parler du coronavirus. (Précaution d’usage : la suite de cette analyse va divulgacher l’essentiel du film)

Pour résumer l’intrigue du film : une Intelligence Artificielle (un smartphone féminin jaloux) prend le contrôle de la seule entreprise type Big Tech mondiale et déploie une quantité immense de robots pour capturer les humains et les placer dans des cellules individuelles en forme de prisme hexagonal, d’où ils peuvent continuer à aller sur Internet.

Ces prismes sont emboîtés à plusieurs endroits du globe sur des supports qui les enverront dans l’espace pour y mourir. Au bout de plusieurs péripéties, une famille présentée comme dysfonctionnelle arrive à désactiver le smartphone, mettant ainsi fin à son projet maléfique.

Partie 1 : la coïncidence troublante avec le Great Reset

Pour un film développé à partir de 2018, il est troublant d’y voir une parabole absolument parfaite du confinement. Les gens sont enfermés dans des cellules individuelles et n’ont rien d’autres à faire que d’aller sur Internet, ce que certains semblent apprécier.

Le plan des robots est exposé à la manière d’un briefing d’hôtesse de l’air avant le décollage, sauf que là il est très clairement dit que les humains , qualifiés de « fleshlings » (sorte de « sac de viande » équivalent des « bouches inutiles »/ »Useless eaters » de Kissinger), vont être tués afin de réaliser l’utopie d’un monde meilleur sans humains.

Mais il est également annoncé que le WiFi est gratuit, et les prisonniers de s’en réjouir. C’est un gag qui remonte au moins à 2013 et à la vidéo « Help Obama kickstart World War III » ( https://www.youtube.com/watch?v=z-sdO6pwVHQ ), une vidéo redevenue en quelques mois à nouveau d’actualité, soit dit en passant.

« Les Mitchell contre les machines » est donc un film sur le Great Reset, et comment l’humanité s’est fait capturer en un temps record sans opposer de véritable résistance. La séquence d’actions qui mènent à la défaite de ce projet dans le film est une fantaisie de super-héros telle que les opprimés et les désespérés en attente de miracle peuvent l’imaginer.

En dehors de l’acte III complètement fantasmé, le film est terriblement précis et lugubre. En particulier le ciel est traversé durant tout l’acte II par un convoi continu de cellules individuelles flottantes, une sorte de train pour Auschwitz permanent.

Partie 2 : le cadavre du Rêve Américain et de la société post-industrielle

Généralement on parle au cinéma de « la fin du rêve Américain » lorsque cette fin est pressentie ou en cours. Là, ce rêve est bien mort, on nous montre son cadavre de plusieurs manières différentes.

La scène la plus parlante à ce sujet est celle qui se déroule dans un centre commercial désert. Un personnage fait référence au film de George Romero « Dawn of the Dead » de 1978 mais l’endroit n’est pas du tout assiégé par des zombies, il est désert et des oiseaux sauvages s’y installent déjà.

Le film qui décrirait mieux cette atmosphère est « AI » de Steven Spielberg d’après Kubrick, et une phrase prononcée quelques minutes plus tard y fait référence lorsqu’un robot dit à un autre : « ce sont les derniers humains ».

C’est une scène des plus réussies pour décrire le monde du confinement, mais elle nous dit aussi : « voici où tout cela nous a mené ». Au début de l’âge informatique, au début des années 80, le centre commercial était présenté comme l’apogée de la société de consommation. Le voici vide, devenu sans objet.

Ce moment précis, le début des années 80, est d’ailleurs référencé à d’autres moments, par l’esthétique du film Tron de 1981 mais aussi les albums du groupe « Journey », devenu populaire en 1981. La vieille voiture familiale a également une allure et des détails résolument pré-Reaganomics.

Une scène fugace mais bien plus profonde est une sorte de flash-back relatant l’histoire personnelle du jeune couple avant que les enfants n’arrivent. Le père, fuyant la technologie, s’était construit par lui-même un chalet au milieu de la nature, dans un endroit reculé, mais « cela n’avait pas marché » et la jeune famille a dû quitter le paradis pour aller vivre en Suburbia. Il ne reste de cela qu’une petite sculpture d’un élan, que le père essaie de transmettre à sa fille, dernière trace d’un lien à la terre et à la nature.

Le personnage du père de l’héroïne incarne ceux qui ont encore connu la nature, un peu comme le personnage de Sol dans « Soleil Vert » (1973), il essaie de faire comprendre certaines choses à sa fille avant qu’elle ne se perde comme les autres dans l’illusion du cybermonde, mais ne parvient déjà plus à communiquer avec elle.

La représentation de cette coupure générationnelle a été très bien travaillée dans ce film, de manière à ce que les enfants puissent comprendre le point de vue de leurs parents. Pour la génération des parents et grands-parents, le film est terrible. Il montre que nous allons vers un holocauste technologique et que les survivants ne comprendront même plus le monde qui avait pu exister avant eux.

Partie 3 : un film qui n’échappe pas au clivage Rouge/Bleu

Puisque les Etats-Unis sont en train de se séparer en entités Rouges et Bleues, cet aspect se retrouve aussi dans le film, seulement parce qu’il est un produit de son époque. Le propos du film n’est vraiment pas partisan au sens politique, mais il ne parvient pas à y échapper.

A la fin du film, il est révélé que l’adolescente / jeune femme qui est le protagoniste central a une relation amoureuse avec une étudiante noire de la faculté de cinéma en Californie. L’information vient comme un cheveu dans la soupe et sous la forme de deux courtes phrases, ce qui veut dire qu’on a ainsi payé un péage politique à Hollywood pour pouvoir diffuser le film.

Dans le film le monde « Bleu » est celui qui est irréel : d’un côté la Californie ensoleillée et ses facs branchées, de l’autre côté Big Tech comme cauchemar totalitaire couleur néon.

Le monde réel, de l’autre côté, est celui de la crise économique : la bagnole est un taudis roulant, les vêtements sont relativement usés et moches, l’intérieur de la maison est usé, pas rangé, avec beaucoup d’objets en bois, assez vieillot mais vivant, avec du mouvement, des animaux pas toujours maîtrisés, des jouets et des décorations personnelles.

C’est un monde qui est en train de mourir, notamment par la lumière froide des smartphones qui hypnotisent tout le monde sauf le dernier homme sur terre, le père, qui se rend impopulaire en essayant d’enrayer le désastre et de maintenir la vie.

Ce père n’est pas du côté « Rouge » au sens où il n’est pas un fanatique religieux ou vrai-faux traditionnaliste. C’est un homme qui essaie de faire ce qui est juste, et qui ne cesse de perdre. Par la force des choses, il doit rejeter le monde « Bleu » et ses fausses promesses, dont il veut protéger sa fille sur le point de quitter la maison.

Puisqu’il s’agit d’un film de notre époque, le combat est lui aussi évoqué. Les Voisins Idéaux, sortes de Cybergédéons et Turbobécassines (Gilles Chatelet) avec leurs milliers de followers, semblent très compétents en matière militaire ou au moins d’autodéfense mais ils se retrouvent emprisonnés comme les autres.

La famille des protagonistes s’organise des armes de fortune mais elles ne servent à rien. Seuls les tournevis ont une importance déterminante car ils permettent d’agir sur le monde technologique, et chaque membre de la famille en a reçu en cadeau de la part du père.

Cette idée que la maîtrise technique est libératrice se retrouve notamment dans le film « Brazil » (1984) de Terry Gilliam : le véritable danger pour la société totalitaire est Harry Tuttle, technicien chauffagiste indépendant, prêt à aider son prochain.

Conclusion : un véritable film familial

Le film finit sur l’idée d’une technologie à nouveau maîtrisée, puisque la famille dispose de deux esclaves robotiques qu’elle a collectée en route et qui sont pleinement intégrés dans le fonctionnement de la maisonnée, d’une sorte de « monde d’après » radieux.

Mais le film étant profondément lugubre, il s’agit ouvertement d’une convention narrative. Ce qu’un enfant va retenir du film ce n’est pas le retour à la normale avec une technologie qui va forcément rester suspecte, vu les événements du début. L’image qu’il lui restera ce seront les convois interminables de cellules individuelles voguant dans le ciel nuit et jour vers la mort.

C’est pourquoi « Les Mitchell contre les machines » est un excellent film familial.

Alexandre Karadimas