Mike Adams :

( Natural News ) Il semble maintenant évident que la «cyberattaque» du Colonial Pipeline était une opération de l’État profond visant à perturber davantage l’économie américaine et à accélérer l’effondrement artificiel. L’Amérique est attaquée à part entière par de multiples vecteurs: armes économiques, biologiques (vaccins), politiques (élections truquées), terraformation / géo-ingénierie, pénurie alimentaire, etc.

L’objectif est clair: le démantèlement systématique des États-Unis d’Amérique, les plongeant dans le chaos et l’effondrement, tout en invoquant des guerres raciales, une famine massive, des troubles politiques et des maladies généralisées.

Le démantèlement du pipeline a poussé plus de 10 000 stations-service dans des pannes d’essence, et cette urgence interfère déjà avec les livraisons par camion et par camion de nourriture, de bois et de matériaux industriels.

Cela montre également la vulnérabilité choquante de l’infrastructure américaine contrôlée par ordinateur, car si un pipeline critique peut être supprimé si rapidement en raison d’un sabotage à distance, quels autres composants de l’infrastructure américaine sont déjà compromis et prêts à être mis hors ligne à tout moment?

La réponse est terrifiante: il s’avère que la plupart des réseaux électriques américains, des institutions bancaires, des opérateurs du secteur de l’énergie et des fournisseurs de télécommunications sont exposés à Internet et susceptibles d’être compromis. Il semble également que les mondialistes anti-américains font déjà allusion à un scénario de réduction de la grille qui, selon beaucoup, frappera les États-Unis cet été, se transformant en pannes de courant qui auront un impact sur de nombreuses régions, accélérant encore la destruction économique de l’Amérique.

Le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui est un appel urgent pour vous retirer autant que possible de la grille . Devenez autonome. Soyez redondant. Apprenez à survivre sans électricité. Parce que le réseau électrique est ciblé pour le prochain retrait:

Brighteon.com/0863c907-d637-4da6-a0cc-c766f65bb182

