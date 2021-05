« Les nazis étaient obsédés par la race. Ils supprimaient la dissidence, contrôlaient la diffusion des informations et la culture. En 1933, l’Union des étudiants allemands commença à brûler des livres dans le but d’aligner les arts et la culture allemands sur les idées nazies. Les livres d’auteurs tels que Hemingway, Helen Keller et Jack London étaient considérés comme dangereux et devaient être néantisés (“cancelled”). Les étudiants ne se voyaient absolument pas comme néantisant la culture ; ils se voyaient comme faisant avancer une culture juste.

» “La première chose que fait tout régime totalitaire, avec la confiscation et la mutilation de la réalité, c’est la confiscation de l’histoire et la confiscation de la culture. Je pense que toutes se produisent presque simultanément.” – selon Azar Nafisi, professeur et auteur iranien, dont le livre “Reading Lolita in Téhéran” a été néantisé (“cancelled”) en Iran.

» Ce qui était autrefois inimaginable se déroule maintenant en Amérique. Nous voyons certains aspects du totalitarisme aux Etats-Unis : l’obsession de la race, la déclaration de la culpabilité collective d’un groupe ethnique, la honte, les humiliations basées sur l’ethnicité, les pillages, les incendies criminels, la violence raciste, l’intimidation des opposants, la culture de la néantisation, la diffusion contrôlée des nouvelles et l’endoctrinement des enfants dans les écoles. Nous voyons des FakeNews, des théories du complot, une réécriture de l’histoire, une novlangue imposée et des actes illégaux exercés non poursuivis en toute impunité. Tout cela au nom d’une culture plus juste. »

