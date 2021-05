Ces textes ont deux origines et un seul but, la lutte contre la dictature mondiale qui s’instaure. Les premiers ont été écrits durant cette crise qui permet à un nouveau monde cauchemardesque d’émerger, un monde fait de tyrannie, de contrôle et de pénurie. Les autres ont été écrits au cours de la décennie 2010, quand il est devenu patent que les élites menaient contre les peuples, surtout, occidentaux, une guerre insistante et tenace. Certains prévoient un futur trop horrible, d’autres se montrent plus optimistes, expliquant que tout cela ne marchera pas. Nous n’en sommes pas.Nous n’en sommes pas car nous ne sommes plus de ceux qui croient aux victimes. Les victimes sont volontaires, veules, lâches, aveugles, irresponsables, couardes et serviles ; nous l’avons déjà dit il y a dix ans quand nous avons publié notre Lettre ouverte à la vieille race blanche aux éditions Michel de Maule. Les résistants sont peu nombreux, très peu nombreux, en dépit des hallucinations qui leur viennent du web, filet à enfermer les gens et à fluidifier et tempérer la contestation (cf. notre livre sur internet, traduit en plusieurs langues, et réédité en 2018 chez Avatar). Et c’est pourquoi nous avons ajouté des textes plus anciens, publiés et lus parfois par de nombreux cyber-lecteurs et qui tournent autour du camp de concentration électronique et de la servitude volontaire de nos contemporains et des humains en général. Car pourquoi être optimiste et pourquoi refuser de voir que le monde moderne démocratique et technophile est cette crèche dont a parlé Chesterton il y a un siècle déjà, et où les citoyens deviennent des enfants ? La Boétie remarqua que la grande et belle cité grecque si estimée de nos modernes états païens ne vaut pas la peine de notre libérale admiration. Bernanos n’a cessé de souligner le déclin de notre instinct de liberté dans notre monde moderne et déchristianisé. Il comparait nos émeutes médiévales à notre gentille soumission durant les guerres mondiales de notre infatigable république, aujourd’hui si sourcilleuse sur notre santé. Et ce n’est pas un hasard si notre déchristianisation maintenant complète accompagne la montée de la tyrannie des prêtres néo-platoniciens du numérique. La petite sœur espérance est morte et la peur de Lovecraft domine. Le pessimisme est d’autant plus justifié que l’on n’a vu aucune résistance de la part des partis politiques et des autorités religieuses toujours plus nulles et sous contrôle, notamment l’Église catholique qui festoie avec les puissants et avec nos geôliers. On ne reniera pas notre anticléricalisme (voyez nos textes sur Bloy ou Bernanos) ni notre misanthropie : que le lecteur en soit donc averti et qu’il lise aussi Giorgio Agamben qui explique si bien en quoi l’Eglise dite romaine a aujourd’hui baissé les bras complètement. Un homme de Dieu comme le rabbin Amnon Itshak que nous avons si souvent cité sur notre blog montre une âme de feu : Dieu interviendra pour empêcher les troupes de Pharaon de tout ravager. On verra, car si Dieu intervint c’est parce qu’il y avait aussi un Moïse pour conduire le peuple.

