La fin de partie pour l’humanité avec la 5G de la DARPA ; Dean Henderson et la 5G, arme de dépopulation dans l’agenda du NOM

À la fin des années 1970, les scientifiques des laboratoires Lawrence Livermore ont développé ce qu’ils ont appelé une «bombe cérébrale», une arme à énergie basse fréquence qui pouvait être utilisée sur un champ de bataille pour liquider simultanément le cerveau de milliers de soldats.

Cette arme a certainement été utilisée par le président George H.W. Bush contre les troupes irakiennes pendant la guerre du Golfe de 1990, lorsqu’il a été rapporté que des milliers de soldats de l’armée irakienne ont été simultanément exterminés près de Bassora. Leurs corps ont été rasés au bulldozer dans des fosses communes et aucune autopsie n’a été pratiquée.

Le programme HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) avait été mis en place dès 1933. Il s’agissait d’un programme conjoint entre l’Armée de l’air américaine, la Marine américaine, l’université d’Alaska à Fairbanks et la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, ou Agence pour les projets de recherche avancée de défense).



Reposant sur les recherches volées de Nikolas Tesla, HAARP a expérimenté la militarisation des radiofréquences et de l’énergie. Officiellement, il a été fermé en 2014, mais la DARPA poursuit ses recherches, qui en sont venues à se concentrer sur les effets de ces fréquences sur l’être humain.

Actuellement, la DARPA –dont le logo est une pyramide entourant un œil omniscient– développe un soldat robotisé avec Lockheed Martin.

L’Internet a été lancé et financé par l’armée sous le nom d’ARPANET dans les années 1970. L’ARPA est ensuite devenue la DARPA. Le 6 août 1991, l’Internet a été mis en service dans le monde entier et, à la fin des années 1990, il était largement utilisé par le public. C’était il y a seulement 20 ans.

Alors que de plus en plus de personnes étaient exposées à la toute nouvelle arme à basse fréquence de la DARPA, la fréquence des fusillades dans les écoles augmentait, les problèmes de santé s’aggravaient, l’espérance de vie commençait à diminuer rapidement, les familles se désintégraient et la société commençait à considérer de nombreuses tendances sombres comme «normales».

L’ancienne directrice de la DARPA, Regina Dugan, a ensuite travaillé chez Google, où elle collabore avec le PDG et membre du Bilderberg, Eric Schmidt, pour promouvoir les «tatouages intelligents», dont l’un d’entre eux, qu’elle a elle-même réalisé. Il s’agit d’une puce biométrique qui sera utilisée pour accéder à la réalité de la future 5G intégrée qui est en train d’être rapidement déployée.



Connu sous le nom d’Internet des objets, la 5G implique des centaines de milliards de micropuces qui vont envahir nos biens, nos maisons, nos voitures, nos quartiers et éventuellement nos corps. Certains disent que les chemtrails sont le moyen par lequel ils chargent nos corps d’aluminium, puisque c’est le meilleur conducteur pour nous brancher sur le «réseau intelligent» 5G.

Conformément au projet maçonnique selon lequel nous ne sommes rien d’autre que des piles sans âme destinées à alimenter l’élite luciférienne, les êtres humains sont destinés à devenir une «chose» de plus dans cet Internet des objets. Ils veulent changer notre ADN organique en métal, qu’ils peuvent ensuite exploiter pour réaliser leur cauchemar babylonien.

Le transsexualisme est un cheval de Troie de l’Agenda 21, un tremplin vers le transhumanisme, qui implique l’intégration de la 5G dans notre être même. Les hommes de paille de la Silicon Valley, qui ont la réputation d’être branchés et qu’ils utilisent pour promouvoir ce cauchemar orwellien, l’appellent la Quatrième Révolution industrielle. Elle vise à intégrer la technologie des armes à basse fréquence à puces intelligentes aux processus biologiques.



Le but est de nous transformer en machines qui peuvent être programmées pour effectuer certains travaux, acheter certaines choses, avoir certaines pensées et émettre des émotions sombres négatives qui vont alimenter et banaliser le sacrifice de sang permanent des guerre des Illuminati afin qu’il devienne une réalité parallèle acceptable qu’ils appellent «réalité virtuelle» ou «réalité augmentée».

Le récent scandale Facebook/Cambridge Analytica nous a donné un aperçu de la façon dont Facebook est utilisé comme un outil de collecte de dossiers émotionnels sur chaque individu pour une utilisation ultérieure par la DARPA dans leur matrice de contrôle 5G.

Ils cartographient la psyché de chacun pour savoir sur quels boutons appuyer lorsqu’ils appuient sur l’interrupteur 5G et nous transforment tous en batteries d’énergie négative fiables et permanentes pour le déploiement et l’acceptation de leur Nouvel Ordre Mondial Satanique.

L’élection de 2016 a servi à normaliser la division et à renforcer l’environnement d’énergie négative dans lequel ces démons de quatrième dimension opèrent. https://hendersonlefthook.wordpress.com/2016/06/10/illuminati-election-nightmare



Pendant ce temps, en Suisse (Bâle) –où siège la Banque des règlements internationaux (BRI), la banque centrale de toutes les banques centrales privées du monde qui contrôlent le monde par le biais de l’esclavage de la dette–, le projet du CERN se poursuit à un rythme soutenu, alors que les Lucifériens tentent d’isoler la «particule divine», en utilisant des collisionneurs à fission atomique à très grande vitesse [hadrons].

Ces anges déchus préfèrent diviser les atomes plutôt que de les fusionner, car ils s’opposent à toute la création de Gaïa [Terre, en grec] et favorisent plutôt une atomisation disjointe de la réalité qui est étrangère à cette planète. La fusion nucléaire pourrait changer le monde en produisant de l’énergie gratuite sans déchets, mais les banquiers continuent de nous entraîner sur la voie de la fission nucléaire, de la réalité divisée, du conflit avec le Créateur et de la destruction.

Les scientifiques du CERN ont rapporté avoir vu des démons au cours de certaines de leurs expériences, tout comme d’autres «sorciers» de la technologie impliqués dans l’informatique quantique. Ils en parlent ouvertement maintenant. Un as de l’informatique canadienne a récemment déclaré à propos de la rencontre avec les démons : «Mais nous devons encore aller de l’avant et, avec un peu de chance, nous ne détruirons pas le monde dans le processus.»

Certains pensent que le CERN génère délibérément de la matière noire, qui est ensuite canalisée dans le «nuage» (cloud) –néologisme pour désigner le «cerveau mondial» qui est en construction et devrait être achevé cette année. Il écoutera, regardera, se souviendra et agira. Une statue de Shiva –dieu hindou de la destruction– se trouve à l’entrée du siège du CERN.

C’est pourquoi les leaders branchés de la technologie parlent de «technologie disruptive» et de «nouvelles règles du jeu». Consciemment ou non, ils font avancer ce programme luciférien de la DARPA. Une société a maintenant créé des oreillettes artificielles pour les gens, tandis qu’une autre a produit des répliques de personnes, les qualifiant de «réconfortantes» dans un monde si soudainement désagréable.

Les ordinateurs sont devenus si puissants qu’ils se programment désormais eux-mêmes. Le porte-parole des Illuminati, Elon Musk, avertit que si nous ne voulons pas devenir les «animaux de compagnie» de ces ordinateurs, nous devons nous-mêmes fusionner avec l’intelligence artificielle (IA). Selon Intel, d’ici 2020, les cerveaux humains contiendront des puces qui feront fonctionner les ordinateurs pour «empêcher» cette fusion avec l’IA.

Ce genre de déclarations alarmantes reflète l’ancienne technique maçonnique d’avancement des projets de résolution des problèmes, ou Ordo Ab Chao (ordre par le chaos). Ils créent d’abord un problème, puis le résolvent avec une solution spectaculaire qui fera progresser leur Grand Œuvre des Ages ou Nouvel Ordre Mondial.



Les Illuminati sont obsédés par les nombres. Ils savent que certains d’entre eux ont du pouvoir. Et ils les connaissent. Les anciens textes spirituels nous le disent tous. La création repose sur un système de nombres. Mais ces Lucifériens ont usurpé ce savoir ancien, l’ont caché aux masses pour nous rendre stupides, et l’utilisent désormais pour nous asservir dans une toile mondiale qu’ils ont jetée dans l’espoir de capturer in fine la race humaine tout entière.

Etant fascinés par leur Internet et délibérément capturés par celui-ci, les chiffres et les algorithmes seront la clé du prochain jeu final de la DARPA appelé 5G. Une fois en place, tout relève des mathématiques. L’originalité humaine, la dissidence et la créativité seront écrasées et discréditées comme des déchets.

Des drones survolent déjà nos têtes en volant les photos de notre visage pour les utiliser comme logiciel de reconnaissance faciale installé dans cette matrice de contrôle. Des entreprises ont récemment commencé à demander une confirmation verbale lorsque vous payez vos factures par téléphone. Elles volent votre voix qui sera ensuite intégrée dans le logiciel de reconnaissance vocale pour la 5G.

Il y aura des émetteurs 5G dans chaque quartier de chaque ville pour connecter ce «réseau intelligent». Des appareils de type Alexa surveilleront chaque foyer. Votre «téléphone intelligent» suivra vos achats, vos mouvements, vos discussions, vos émotions et vos pensées. Il implantera et modifiera également vos pensées et vos émotions pour les rendre plus conformes au programme sataniste. Grâce à Facebook, ils connaissent et vont maintenant jouer sur vos faiblesses.

Les «Hunger Games» (Jeux de la faim) auront commencé. Nous serons réduits à l’état de coureurs de labyrinthe si nous n’échappons pas à ce réseau technologique qui a été jeté sur nous. Lorsque la 5G sera déployée, tant notre libre arbitre que notre humanité seront radicalement entravés et pourraient cesser d’exister. Regardez autour de vous, c’est déjà en train de se produire.

