La rock star Eric Clapton, sceptique contre Lockdown, dénonce la « propagande » sur la sécurité des vaccins et affirme avoir eu une « réaction désastreuse » au jab d’AstraZeneca Covid, ce qui lui a fait craindre de ne plus jamais jouer

Eric Clapton a critiqué la « propagande » sur la sécurité des vaccins, affirmant qu’il avait subi des effets secondaires alarmants après ses coups de Covid.

Le guitariste légendaire, un sceptique du lockdown , a déclaré que ses mains et ses pieds étaient devenus « inutiles » – ce qui lui faisait craindre de ne plus jamais jouer.

Dans un message à son producteur de musique, il a déclaré: « J’ai pris le premier coup d’AZ [ AstraZeneca ] et j’ai tout de suite eu des réactions sévères qui ont duré dix jours. » +2

Le joueur de 76 ans a déclaré qu’il « s’était finalement rétabli » mais avait subi de nouvelles « réactions désastreuses » six semaines plus tard après le deuxième coup de feu. PUBLICITÉ

Il a ajouté: « Mes mains et mes pieds étaient soit gelés, engourdis ou brûlants, et pratiquement inutiles pendant deux semaines, j’avais peur de ne plus jamais jouer …

«Je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille.

« Mais la propagande a déclaré que le vaccin était sans danger pour tout le monde. »

Le musicien, qui souffre d’emphysème, a mis fin à son courrier électronique adressé au magnat de la musique italien Robin Monotti Graziadei, en disant: « J’ai été un rebelle toute ma vie, contre la tyrannie et l’autorité arrogante, ce que nous avons maintenant. »

Clapton a critiqué le gouvernement plus tôt cette année dans une chanson anti-lockdown intitulée Stand And Deliver. La chanson était en collaboration avec Van Morrison, qui est également un critique des restrictions.

