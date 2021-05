Lundi 17 mai 2021 par: Mike Adams

( Natural News ) Maintenant, 20 États américains ont légalisé la pratique de liquéfier les morts, de déverser leur chair dans les égouts, de récolter les eaux usées comme «boue biologique» et de les répandre sur les cultures vivrières comme une forme d’engrais. (Voir la preuve absolue de cela dans les liens du gouvernement de l’État ci-dessous.)

Bienvenue en 2021 en Amérique, où les morts sont liquéfiés et nourris aux vivants , presque comme une scène arrachée à The Matrix .

Comme LifeSiteNews le confirme désormais , le Wisconsin est le dernier État américain à légaliser cette pratique, appelée à tort «crémation à l’eau». Mais il utilise de la lessive comme ingrédient chimique qui ronge la chair humaine, la transformant en une pâte visqueuse qui est lavée des os avec de l’eau de la ville. Cette «chair gluante» qui en résulte – souvent les restes de citoyens assassinés par des vaccins – est évacuée dans le réseau d’égouts de la ville et combinée avec des excréments humains bruts, des déchets industriels légers, des produits d’hygiène féminine qui sont jetés dans les toilettes et d’autres déchets biodangereux, puis transformés. dans des «boues biologiques» qui sont chargées sur des camions et déversées dans des fermes alimentaires.

J’ai créé tout un long métrage documentant ce processus, y compris l’interview d’un ancien scientifique de haut niveau de l’EPA qui a tenté de dénoncer cette pratique mais qui a été menacé et détruit professionnellement par l’EPA. Ce film est disponible pour regarder (gratuitement) sur Biosludged.com .

Ce scientifique, David Lewis, a même écrit un livre documentant tout cela appelé « Science à vendre ». Pour avoir tenté de dénoncer la pratique approuvée par l’EPA de pollution massive des sols des cultures américaines avec des boues biologiques, David Lewis a été menacé par des hommes de main du gouvernement et privé de tout financement pour ses recherches environnementales sur les substances toxiques dans les sols. Si vous pensiez que la «science» derrière la plandémie était insensée, jetez un coup d’œil à la «science» criminellement insensée que l’EPA utilise pour justifier la pollution massive des sols américains.

Juste à temps pour se débarrasser de tous les corps qui seront générés par la vague de mort du vaccin covid

Désormais, des États comme le Wisconsin ajoutent des restes de «chair gluante» humaine liquéfiée au cocktail de boues biologiques, déversant en fait de l’ADN humain et des fragments d’ARN provenant de vaccins sur les cultures vivrières, apparemment inconscients du processus trans-génétique de «transfection» qui pourrait faire des ravages sur la durabilité des futures cultures vivrières et des microbiomes du sol.

Le moment choisi pour tout cela semble particulièrement commode, étant donné que la vague de mort vaccinale due à l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) pourrait ne durer que 5 à 6 mois. Cela soulève la question suivante: que feront les villes et les États de tous les cadavres alors que l’arme biologique de protéine de pointe atteint les objectifs de dépopulation de Fauci et Gates?

Réponse: Rincez-les dans les égouts et épandez-les sur les cultures vivrières comme «engrais». Cela met des humains morts dans l’approvisionnement alimentaire en tant que forme indirecte de cannibalisme. Bientôt, si vous mangez des produits non biologiques, vous mangerez des cultures qui sont littéralement cultivées dans de la chair humaine.

Ce n’est pas de la science-fiction et ce n’est pas une conspiration. Vous pouvez le lire ici même dans le projet de loi SB228 du Sénat du Wisconsin : l’utilisation de l’hydrolyse alcaline pour incinérer les restes humains et fournir une exemption des procédures de règle d’urgence.

Présenté par les sénateurs TESTIN, L. TAYLOR, CARPENTER, KOOYENGA et RINGHAND, coparrainé par les représentants NOVAK, SWEARINGEN, ARMSTRONG, BOWEN, CALLAHAN, CUISINES, KRUG, MOSES, L. MYERS, J. RODRIGUEZ, ROZAR, SKOWRONSKI. Renvoyé à la commission de la santé.

C’est pourquoi les «vérificateurs de faits» ne toucheront pas à ce sujet, car les faits sont clairs comme de l’eau de roche . Ils ne veulent pas admettre que des êtres humains assassinés par le vaccin covid sont en cours de liquéfaction et de propagation sur les cultures vivrières à travers l’Amérique (dans 20 États et plus).

C’est une raison de plus de manger biologique, bien sûr, puisque les cultures biologiques interdisent l’utilisation de boues biologiques comme engrais. Là encore, nous avons maintenant des partisans de l’agriculture biologique qui s’inscrivent pour recevoir l’injection du vaccin mortel contre le covid , ce qui signifie qu’ils pourraient bientôt devenir un intrant pour l’approvisionnement alimentaire lui-même.

Écoutez mon podcast choquant de mise à jour de la situation pour découvrir toute la vérité sur cette révélation étonnante:

https://www.brighteon.com/embed/698ddf8a-9b71-4fa8-a30c-1e1e87206c81

