« Voyez combien de personnes se placent volontairement en résidence surveillée ! » Le Verrouillage Sanitaire n’a pas été improvisé, c’est un Plan mis au point par la Cabale depuis des Décennies pour imposer le Nouvel Ordre Mondial !

~ Détruire les petites et moyennes entreprises indépendantes afin de renforcer le pouvoir des entreprises, d’accroître la propriété privée et, en fin de compte, d’élargir le fossé entre les riches et les pauvres.

~ Changer le paysage de la vente au détail principalement en ligne afin d’accroître le monopole des principaux détaillants en ligne (comme Amazon) tout en détruisant les points de vente indépendants. La « commodité » des achats en ligne dans le confort de la maison signifie que les gens seront moins susceptibles de prêter attention (ou de s’opposer à) la fermeture des magasins / services locaux / de grande rue.

~ Détruisez les emplois, rendant ainsi les gens dépendants des aides du gouvernement. Distribuez des chèques de relance / des congés / des subventions, pour donner l’illusion du « soutien » du gouvernement, dans un effort pour accroître la confiance de l’État.

~ Conduire un plus grand nombre de personnes dans la pauvreté, qui deviennent alors dépendantes du revenu de base universel pour leur survie. Distribuez-le sans conditions dans un premier temps (afin de créer la confiance et la complaisance), mais exigez ensuite la conformité sociale (preuve d’empoisonnement médical, etc.) pour maintenir les paiements futurs.

~ Avoir une excuse pour injecter d’énormes sommes d’argent dans l’économie (par le biais de congés, de chèques de relance, de renflouements d’entreprises, etc.), ouvrant la voie à une hyper-inflation sans précédent qui rendra inévitablement la monnaie de réserve mondiale (le dollar) sans valeur. Utilisez cela comme une excuse pour restructurer des économies entières avec une monnaie numérique de la banque centrale, qui sera entièrement contrôlée, réglementée et surveillée (tremplin vers une monnaie numérique mondiale unique).

~ Détruire la communauté : les pubs, les cafés, les cafés, les restaurants, les clubs sportifs / matchs, les équipements de loisirs / récréatifs, le cinéma, les centres commerciaux et les églises sont au cœur de la culture communautaire et des lieux dans lesquels les gens communient, s’amusent et expriment finalement leur liberté.

~ Limiter les formes de loisirs qui ne sont pas numériques, diminuant ainsi la communication en face à face, détruisant la communauté et limitant les formes actives de divertissement.

~ Faire travailler les gens à domicile afin de limiter les interactions sociales directes et faire en sorte que les gens se sentent «reconnaissants» de leur retour éventuel à l’esclavage au bureau.

~ Augmenter le sentiment d’isolement afin que les gens se sentent moins connectés et moins unis avec leurs semblables.

~ Limiter les rassemblements / rébellions de masse contre les mesures draconiennes.

~ Limiter le culte religieux et la communion, dans le cadre du programme visant à détruire la spiritualité et à promouvoir la nouvelle religion du scientisme.

~ Gardez les gens devant la télévision et les jeux vidéo hors de l’ennui, créant ainsi une population plus passive, paresseuse et abasourdie. Profitez de cette opportunité pour diffuser de la propagande parrainée par l’État, afin de perpétuer le récit dominant et de garder les gens endoctrinés / craintifs (et donc plus facilement contrôlables).

~ Rendez les gens de plus en plus dépendants des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney plus. Utilisez cela comme une opportunité pour contrôler l’esprit des masses avec des messages subliminaux et une programmation prédictive.

~ Numérisez de plus en plus les services clients, passant des interactions personnelles / humaines aux services de chat Web impersonnels / robotiques.

~ Limiter la communication en face à face et nous déplacer de plus en plus vers la communication digitale (Zoom, réseaux sociaux etc.)

~ Augmenter la dépendance et la dépendance aux plateformes numériques. Utilisez les médias grand public et l’approbation des célébrités pour promouvoir les plateformes de médias sociaux comme Tiktok, en gardant les gens distraits et en rendant l’assignation à résidence plus acceptable.

~ Favoriser un mode de vie plus sédentaire, où les gens deviennent passifs, paresseux et faibles et moins capables de se défendre et de défendre leurs droits.

~ Limiter la lumière du soleil, l’air frais et l’exercice, créant ainsi une population plus malade dépendante de l’établissement médical et remplissant davantage les poches de l’industrie pharmaceutique

~ Cibler les personnes âgées considérées comme « consommatrices » et qui pèsent sur les ressources / finances. Gardez-les enfermés, conduisant à des problèmes de santé (et à la mort) et en les ostracisant de la société et des membres de leur famille (conduisant à d’autres décès).

~ Accroître le pouvoir et la présence de la police, ouvrant la voie à un État policier orwellien, qui crée des tensions entre le public et les autorités. Utilisez cela comme une excuse pour supprimer davantage de libertés et de droits, au nom de la « sûreté et de la sécurité ».

~ Installer de plus en plus de caméras de surveillance dans les villes, ouvrant la voie à une surveillance totale des populations par Big Brother, sous couvert de « sécurité ». Le but est de nous faire évoluer vers le modèle chinois, où presque chaque action et mouvement est surveillé et enregistré.

~ Installez des tours de téléphonie cellulaire / antennes de lampadaire nuisibles de cinquième génération sans que vous vous en aperceviez et sans contestation.

~ Restructurer le paysage urbain pour le rendre plus systématisé, robotisé et impersonnel (systèmes à sens unique, boucliers de verre, etc.), facilitant ainsi une évolution vers une société plus déconnectée et synthétique.

~ Affirmer que les verrouillages ont contribué à faciliter une amélioration des émissions de gaz à effet de serre, donnant une excuse pour une suppression supplémentaire des libertés, tout cela au nom de « sauver la planète ».

~ Normaliser la réduction des voyages de passagers en avion, en vue de la réduction prévue (et de l’élimination potentielle) des vols de passagers (justifiée par l’atteinte de l’objectif 2050 de « zéro absolu » de Gaz Carbonique).

~ Briser l’esprit humain à un point tel que les gens font volontiers la queue pour recevoir des procédures médicales non testées et non approuvées, sur la « promesse » d’un retour à la « normalité ».

~ Testez les réseaux 5G pour l’obéissance. Voyez combien de personnes se placent volontairement en résidence surveillée et qui sont donc à la merci du contrôle gouvernemental





source :

Article original : https://tapnewswire.com/2021/05/the-real-reasons-for-lockdown/

https://truth11.com/2021/05/09/the-real-reasons-for-lockdown/

