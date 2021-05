Comme l’indique la Commission des lois, le pass sanitaire a fait l’objet de nouveaux aménagements de la part du Sénat, qui a eu le mérite de poser clairement le principe de limitation dans le temps de ce pass. Jusqu’ici, cette idée se déduisait du texte, mais n’y figurait pas clairement. À la Commission des lois revient le mérite d’avoir mentionné sans ambiguïté que le pass sanitaire ne serait en vigueur que jusqu’au 30 septembre.

Par ailleurs, la commission des lois apporte de nouvelles limites à l’exercice :

elle a décidé :

– que le « passe sanitaire » ne pourrait être mis en œuvre que dans les lieux qui, en raison

de leur configuration ou de la nature des activités qu’ils accueillent, ne permettent pas

d’assurer le respect des gestes barrières ;

– qu’il pourrait être présenté sous forme papier ou numérique ;

– que les informations médicales auxquelles auraient accès les personnes et services

autorisés à contrôler le « passe sanitaire » seraient restreintes et qu’il ne leur serait pas

possible de discriminer l’accès aux lieux, établissements ou évènements concernés en

fonction du type de preuve présentée (vaccin, test négatif ou certificat de rétablissement),

ni de conserver les documents présentés par les personnes ;

– qu’un décret déterminerait notamment, après avis du conseil scientifique Covid-19, les

éléments permettant d’établir les différents types de preuve et, après avis de la Commission

nationale de l’informatique et des libertés, les personnes et services autorisés à contrôler

les documents.

Au vu de ces limites et complications, autant dire que le pass sanitaire est mort. Bien entendu, il sera toujours possible au gouvernement de demander une relecture par l’Assemblée Nationale pour gommer ces nouvelles difficultés, dans l’hypothèse où celles-ci ne seraient pas éliminées en commission mixte paritaire (mais on voit mal pourquoi les sénateurs accepteraient de défaire ce qu’ils viennent de faire). Mais il n’en reste pas moins que les ambitions du gouvernement viennent de prendre un sacré coup.

Le pass sanitaire verra-t-il le jour ?

Dans ces conditions, qui donc s’embêtera à mettre en oeuvre un dispositif compliqué et réduit à quelques événements sporadiques ? On sait déjà que les musées et les services publics, ainsi que les grands magasins, seront exemptés de pass. Désormais, celui-ci n’est plus exigible que pour les événements comportant des activités incompatibles avec les gestes barrières, ou dans des lieux qui rendent ceux-ci impossibles.

En outre, le pass ne mentionnera pas la nature des éléments médicaux (vaccin ou test) présentés par les personnes.

Autant dire que le contrôle sera purement de façade et que le public n’ajoutera guère de confiance à un document qui mettra sur le même pied un vaccin et un test PCR négatif, pratiqué plusieurs jours avant. On peut donc parier sur l’échec final du dispositif et sur le renoncement assez spontané à investir dans des contrôles impopulaires cet été.

On retrouve ici un bon vieux procédé français, qui consiste à vider de son sens une règle que le gouvernement veut imposer contre la volonté générale.

Le Sénat fustige le projet liberticide du gouvernement

Le Sénat n’a pas manqué de panache en pointant explicitement du doigt l’aberration d’un texte de sortie de crise, qui cherche à inscrire dans le droit commun des dispositions propres à la crise. Avec une vraie ténacité, les sénateurs regrettent qu’Emmanuel Macron cherche à autoriser des violations de liberté en temps normal, alors que celles-ci ne sont possibles qu’en situation d’urgence.

La commission des lois s’est efforcée de sortir de cette confusion en appliquant une ligne

claire dont le Gouvernement n’aurait pas dû s’écarter : la sortie de l’état d’urgence doit

permettre d’apporter des restrictions aux libertés mais pas de poser des interdits

généraux ; s’il faut aller au-delà en posant des interdits généraux, le Gouvernement devra,

sous le contrôle du Parlement, rétablir l’état d’urgence.

En particulier, le Sénat considère que le couvre-feu est incompatible avec un retour à la normale et invite donc le gouvernement à maintenir l’état d’urgence jusqu’au 30 juin.

Ce discours de liberté est une vraie bouffée d’oxygène dans un pays où il est devenu si rare, et taxé de tant de complotisme.

