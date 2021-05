BLOG CLOSED READER TIKI WRITES SUR HYPNOSE ET NON SOUS. SON OF A BEACH PREND UN BAIN DURING THE TIME

C’est toujours un régal d’ouvrir votre blog et de plonger dans les eaux claires de vos analyses… Merci infiniment.

Le regard ébahi que je porte, également, sur l’ahurissante dystopie qui caractérise ce début de XXIème siècle, m’incline à cogiter…

Cet article « De Platon à CNN : l’enchaînement par les infos » me porte à croire que nous passons à côté de l’essence même du principe de l’enchaînement par les infos induisant directement l’attitude des spectateurs des chaînes d’infos.

Les français ne sont plus un « un peuple de lions dirigés par des ânes », les français me font penser à un peuple de cobra dirigés par des joueurs de flûtes !

En d’autres termes, les français sont sous hypnose.

Je suis allé ce matin même sur la page de l’Institut d’hypnose de l’Hôpital Paris Saint-Joseph aux fins de « valider » ce constat accablant.

Je dois bien de vous avouer que cette lecture a été suffisamment édifiante pour me convaincre que, si la parole de l’hypnotiseur devient la réalité de l’hypnotisé, cette évidence est assurément transposable aux addicts des chaînes d’infos.

Il est amusant, si j’ose dire, de lire de nombreux commentaires (comment taire ?) que les français doivent se réveiller ! L’opération, sous hypnose, en cours depuis des mois, des années, ne prendra fin que lorsque le réveil des esclaves ne sera plus un obstacle aux desseins des maîtres…

Nous sommes dans deux mondes parallèles. L’un, d’une écrasante majorité, totalement hypnotisé et qui ignore qu’il est hypnotisé et l’autre ne regardant pas, ou plus pour les éveillés, le(s) hypnotiseur(s) malgré eux (pour la plupart) en fait celles et ceux qui sont eux même hypnotisés…

Loin, très loin, d’avoir vos talents d’écrivain, je tenais néanmoins à vous faire part de ce bien triste diagnostique. Je caresse l’espoir que la lecture du site https://www.hpsj.fr/specialites/institut-dhypnose/quest-ce-que-lhypnose/ vous apporte tous les arguments scientifiques pour écrire un article , original, à propos de l’état d’hypnose dans lequel l’humanité a été plongée.

C’est à désespérer du genre humain mais avec circonstance atténuante…

Il est donc, hélas, bien naturel que, opéré sous hypnose, à l’Hôpital Paris Saint Joseph, l’hypnotiseur s’attend à ce que ; ainsi que vous l’écrivez dans votre dernier article « Personne ne réagit dans aucun pays – il est difficile, voire impossible d’y résister.

Je vais, à mon tour, user du cinéma pour conclure que, à mon sens, tout comme dans V pour Vendetta seul un piratage des chaînes d’infos serait en mesure de sauver l’humanité. Il n’y a donc plus d’espoir 😦

Atentamente

Tiki