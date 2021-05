Blog closed, unchained reader writes about ces Gaulois qui ne seront plus réfractaires…

En passant… a ajouté un commentaire sur La covidictature et la servitude de La Boétie

La situation me fait enrager, qui me met dans un état juvénalien (le talent en moins). J’abuse donc de votre hospitalité.

Le texte original aurait pu inspirer le Curtis des « Jardins de l’Occident » et de « La petite bande ». J’ai eu l’audace de le modifier, en espérant ne l’avoir pas trahi à l’excès. D’où ce « Monologue de Foutriquet 2.0 », qui a été révisé pour n’être pas prononcé en charabia. L’individu harangue ses principaux complices avant la Nuit du Grand Reset.

C’est un plaisir délicieux de voir aujourd’hui ces hommes de France, si fiers, qui pensent avoir une existence. Ils croient avoir chacun une famille, une maison, des biens. Ils se prennent au sérieux. Et dès maintenant, pourtant, ils n’existent plus ; ce sont déjà des ombres. Oui, cela me donne du plaisir, cela doit vous en donner aussi. Pour nos milichiens et supplétifs, c’est le seul plaisir. Quelle importance, l’histoire, pour nos troupes ? « History is crap », comme je le dis toujours à Hillary comme à Barack. Et l’entreprise de cette nuit ne donnera à nos troupes ni fortune ni gloire ; après comme avant, ils seront nos créatures, ces milichiens et ces supplétifs. Il faut leur donner ce pays comme jouet pour une nuit, ou même aussi pour le jour d’après. Vous, leurs chefs, mes complices, si vous avez des amis dans ce pays, ne cherchez pas à les protéger. Vos laquais voudraient en faire autant. Ce soin est fatal à des entreprises comme la nôtre. Cela refroidit les troupes. Il faut qu’elles aient pleine licence de tuer tout ce qui leur résiste et même tout ce qu’il leur plaît. Une telle licence donne seule à l’action ce caractère foudroyant qui emporte la victoire.

C’est aussi dans l’intérêt de nos euromaîtres — je viens d’inventer le mot, que je trouve heureux — que nous devons agir ainsi contre les Gaulois réfractaires et illettrés. Ces gueux qui, dès demain, se trouveront esclaves de la glorieuse union européenne, il faut abattre leur courage d’un coup et une fois pour toutes, dans notre intérêt, pour pouvoir ensuite les faire obéir sans effusion de sang. Nous n’y parviendrons pas autrement. Quoi qu’ils soient peu nombreux, ceux qui haïssent l’union européenne, ils existent, malheureusement, et ils sont encore passionnément attachés à leur patrie et à leur liberté. Ainsi, si vous n’abattez pas leur courage une fois pour toutes, ils se révolteront tôt ou tard, et la répression de la révolte exigera plus d’effusion de sang et causera plus de dommages à notre image que les horreurs du sac. Nous avons muselé Internet, nous savons truquer les images, nous savons réduire au silence, mais nous devons prendre garde à notre communication, car des conflits personnels existent entre les groupes qui s’affrontent pour le pouvoir suprême. On pourrait utiliser nos actions contre nous. N’oublions donc pas que nous sommes bienveillants, démocrates et progressistes. Les cruautés de cette nuit, également réparties sur tout le territoire d’EuroFrance — comment trouvez-vous ce portemanteau word, mes amis ? –, ne feront pas tort à votre réputation, car tout le monde sait quelle est la licence des troupes au cours d’un sac et d’une opération de police. Tous, vous arrêterez cette licence quand elle sera allée assez loin ; comme c’est vous qui aurez rendu l’ordre et la sécurité après la terreur, les gueux d’ici vous obéiront aveuglément. Ils vous obéiront contre leur gré, mais c’est ainsi qu’un vrai chef aime être obéi — c’est mon cas… sauf dans certains cas, mais je m’égare. Et presque aussitôt, ces maudits ploucs vous aimeront, car ils n’attendront leurs maux et leurs biens que de vous, et l’on aime celui dont on dépend absolument. Où est Alexandre, au fait ? Je reprends. Mais il faut que cette nuit les ait changés, ces Gaulois. Voyez-les, pour l’heure, tranquilles, se croyant libres et heureux — ils ne le sont déjà plus, mais ils sont trop cons pour s’en rendre compte. Demain, il faut qu’aucun d’eux n’ose lever les yeux devant le dernier de nos milichiens, devant le dernier de nos mercenaires, devant le dernier de nos supplétifs. Il nous sera facile ensuite de gouverner le territoire paisiblement et avec gloire et profit pour nous tous, pourvu que vous preniez soin d’humilier les nationalistes, ce qui effraiera le peuple, et de satisfaire quelques collaborateurs en leur offrant ces fonctions que le racisme systémique leur refusait ; bien entendu, ces fonctions seront vidées de leur substance : c’est l’union européenne qui commandera tout, ouvertement. Les blancs ne devront plus avoir aucune place ; eux qui étaient trop arrogants pour parler aux étrangers à qui ils devaient tout depuis des siècles, ils ne devront rien pouvoir faire, ni commerce, ni mariage, ni déplacement, sans passer de longues heures dans les antichambres d’étrangers pour solliciter humblement des autorisations. Ils vont, ils doivent payer pour leurs crimes. Il faut que cette nuit et demain les gens d’ici sentent qu’ils ne sont que des jouets, des marionnettes, des esclaves ; il faut que les gueux se sentent perdus. Il faut que le sol leur manque sous les pieds soudain et pour toujours, qu’ils ne puissent trouver un équilibre qu’en nous obéissant, à mes maîtres, à moi, et à vous tous qui êtes les extensions de mes volontés — oui, aussi de celles de mes propres maîtres.

Alors, si durement que vous les gouverniez, ceux-là mêmes à qui les milichiens et supplétifs que vous commandez auront tué un père ou un fils, déshonoré une soeur ou une fille, vous regarderont comme des dieux — bien avant les promesses que nous a faites notre ami Laurent. Les Gaulois ne seront plus réfractaires, ils s’accrocheront à vous comme un enfant au manteau de sa mère. Mais pour cela, il faut que cette nuit, dans tout le pays, rien — je dis bien : rien — ne soit respecté, que tout ce qu’ils tiennent pour éternel et sacré, que leurs corps et les corps des êtres chers, que tout cela soit sous leurs yeux livré comme jouet à ces grands enfants que sont nos milichiens et supplétifs (le premier qui rapporte mon propos le paiera cher). Il faut que demain les Français ne sachent plus où ils en sont, ne reconnaissent plus rien autour d’eux, ne se reconnaissent plus eux-mêmes — ils ne sont déjà plus si Français, ah ah ! Je reviens à notre plan : c’est pourquoi, outre ceux qui résisteront, et qui, bien entendu, devront tous être tués et même anéantis, il sera bon que les massacres aillent un peu plus loin, que plusieurs de ceux qui survivront aient souffert patiemment qu’un être cher ait été massacré, tué, mutilé ou déshonoré sous leurs yeux. Après cela, on en fera encore plus ce qu’on voudra.

Tous les gueux de France qui auront vécu la nuit prochaine et la journée de demain resteront jusqu’à leur mort sans savoir s’ils rêvent ou veillent. Mais, dès demain, leur pays, leur liberté, leur puissance, tout cela leur paraîtra encore plus irréel qu’un rêve. Les armes font le rêve plus fort que la réalité ; c’est cette stupeur qui fait la soumission — vous savez que je ne prononce pas ce mot par hasard, vous savez que j’aime toutes les nuances de vert. Tiens, j’y pense, notre opération pourrait s’appeler la Toussaint Verte.

Je reprends : dès demain, il faut que les Français soient certains d’avoir toujours été soumis à l’union européenne et à l’étranger, ils doivent oublier avoir jamais été libres. Le ciel, le soleil, la mer, les monuments de pierre, les abominables églises n’auront plus pour eux la moindre réalité. Quant aux enfants, ils naîtront déracinés. Mais il faut que le choc soit violent pour leur ôter pour toujours le sentiment du réel. Il est bon que la nuit de notre entreprise se lève sur leur ruine, alors qu’ils se croyaient en sécurité. Excellent dressage. Ils se lèveront demain défaits, anéantis, soumis.

Il sera bon aussi qu’après avoir mis fin à la licence de toutes nos troupes, rétabli l’apparence de l’ordre et une sécurité relative, vous commandiez durement et même cruellement à ce que j’appellerai des EuroFrançais. Il faut que toute leur vie soit changée, leur vie de chaque jour. Qu’ils sentent chaque jour, à chaque minute, qu’ils ne sont pas chez eux, mais chez l’étranger, à la merci de l’étranger ; ainsi seulement ils obéiront sans excessive effusion de sang. Autrement, se résigneraient-ils à avoir tout perdu en une nuit ? Il sera bon qu’il y ait beaucoup d’églises et de châteaux détruits ; on bâtira à la place des mosquées de style européen. Voyant sans cesse ce qu’ils haïssent, même quand ils chercheront espoir ailleurs, ils se connaîtront faits pour obéir, faits pour se soumettre. Il faudra interdire complètement leurs chants, leurs spectacles, leurs fêtes, leurs distractions, leurs rassemblements, leurs livres, leurs arts, leur culture. On détruira progressivement les vestiges de leur passé, qu’ils reconnaîtront imaginaire et inventé.

Voici le secret de notre domination : il faut que les gens d’ici se sentent étrangers chez eux, pour toujours.

Déraciner les peuples conquis a toujours été, sera toujours la politique des conquérants et maîtres que nous sommes. Il faut tuer le pays au point que les derniers blancs sentent qu’une insurrection, même si elle réussissait, ne pourrait le ressusciter ; alors ils se soumettront. Vos volontés, vos fantaisies, vos lubies, vos caprices, à vous et nous, les vrais maîtres, doivent être désormais pour eux la seule réalité. Vous serez tous, chacun à son niveau, de ces grands européens dont les peuples, partout, seront contraints de vivre le beau rêve transhumain, peut-être dans la vraie foi — je verra ça avec Ursula et Angela. Quand vous penserez la mort d’un de ces gueux, il mourra. Tout, chaque jour, rappellera à chacun de ces souchiens qu’il vit seulement aussi longtemps que vous le préférez vivant. Vous devez les isoler, vous devez les masquer, vous devez les humilier : allez-y franchement, vous ne risquez rien, vraiment rien. Le travail a été fait, et très bien fait. Ils n’aiment plus le courage que sur leurs écrans. Faites que leur vie tout entière se modèle sur vos ordres. Leur vie et leur mort ne tiendront qu’à vos ordres, et à nos vaccins — mais c’est un sujet pour après-demain. Allez, tous.

Ce qui est bon est de l’auteur original, ce qui est mauvais est de mon clavier. 😉 Le texte démarqué à la diable, et qui sonne désagréablement contemporain, est de Simone Weil. On le trouvera chez Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k856805v.texteImage

Pédagogues, les bergers expliquent aux moutons la nécessité de la Grande Remise à Zéro qui va tout bouleverser et tout réorganiser, pour le bien de tous, au profit de sainte Greta et de Mère Gaïa.

Bizarrement, les bergers, eux, ne changeront pas. Pas si bêtes. Et les braves moutons de n’y voir pas malice.

Les moutons zombies méritent de crever, par tous les moyens, même vaccinaux. Qu’ils aillent tous se faire inoculer !

Passivité, résignation et lâcheté sont de *toutes* les époques. En témoignent notamment ces anecdotes exemplaires du temps de Gengis-khan, rapportées par un certain Ibn al-Athîr cité dans l’irremplaçable *Empire des steppes* de René Grousset (guide d’ailleurs plus sûr sur ce sujet qu’il ne l’est à propos des Croisades) :

« On m’a raconté des traits qu’on a peine à croire, si grand était l’effroi qu’Allâh avait jeté dans tous les coeurs. On rapporte par exemple qu’un seul cavalier tartare entra dans un village très peuplé et se mit à en tuer les habitants l’un après l’autre, sans que personne osât se défendre. J’ai ouï dire qu’un Tartare, n’ayant sur lui aucune arme et voulant tuer un individu qu’il avait fait prisonnier, lui ordonna de se coucher à terre, alla chercher un sabre et tua ce malheureux qui n’avait pas bougé. Quelqu’un m’a raconté : «J’étais en route, avec dix-sept personnes ; nous vîmes arriver un cavalier tartare qui nous ordonna de nous lier les uns aux autres les mains derrière le dos. Mes compagnons se mirent en devoir de lui obéir ; je leur dis : Cet homme est seul, il faut le tuer et nous enfuir. — Nous avons trop peur, répondirent-ils. — Mais cet homme, repris-je, va vous tuer. Tuons-le ! Peut-être qu’Allâh nous sauvera ! — Par ma foi, aucun d’eux n’osa le faire. Alors je le tuai d’un coup de couteau, nous prîmes la fuite et nous nous sauvâmes.» »

En ces temps brutaux mais heureux, une réaction humaine de survie n’était pas encore condamnée par la conscience internationale. Combien aujourd’hui iraient imiter le mahométan de la dernière anecdote ?

Incidemment, l’inhumain goût des massacres de masse est éternel, ce qui rend certaines prétentions à l’unicité dans l’histoire assez étonnantes : « Au moment de la dernière campagne de Gengis-khan au Kan-sou, un général mongol fit observer à celui-ci que ses nouveaux sujets chinois ne lui seraient d’aucune utilité, attendu qu’ils étaient impropres à la guerre, et qu’en conséquence il vaudrait mieux exterminer toute la population — près de dix millions d’âmes — afin de tirer au moins parti du sol qui serait converti en pâturages pour la cavalerie. »

Mahométans et Chinois étaient alors, comme *tous* les autres peuples, victimes d’une terreur élaborée en système depuis cet Attila qui avait ainsi défini la joie suprême : «tailler en pièces ses ennemis, les chasser devant soi, s’approprier leurs biens, voir en larmes les êtres qui leur sont chers, presser dans ses bras leurs femmes et leurs filles !».

Notons que le propos du général pourrait être celui d’une crapule de l’énarchie, justifiant économiquement aux yeux d’une opinion publique éblouie le futur massacre des chômeurs — un mien ami a un plan en ce sens. 😉

Nos contemporains n’ont même pas cette excuse de la terreur physique généralisée, qui tremblent devant des tyrans de papier, quand le rire des dieux et le silence du mépris devraient anéantir leurs maîtres et leurs méprisables partisans.

Le plus drôle est qu’avant le mauvais cinéma du virus de Wuhan, on m’avait dit tenir les anecdotes rapportées par Grousset très improbables ; on a changé d’avis.