Blog clos. Vaccin enfin obligatoire en France, ouf. On va enfin pouvoir compter les hommes libres. Notre Ami grec Panagiotis enseigne.

Ah Nicolas,

Je vous remercie pour la vidéo, la vôtre bien entendu (et de m’avoir mentionné). Le paléontologue du futur, autrement-dit le robot, y trouvera dans nos échanges les preuves ultimes de ce que fut notre espèce du temps de sa toute dernière autonomie cognitive, si ce n’est que partielle. Oui, Céline, Bernanos, Drieu entre autres avaient eu raison trop tôt et désormais c’est trop tard !

Après la Thessalie (vous avez peut-être vu mon blog de ce matin, votre récent texte mentionnant Zweig y est cité) nous avons regagné notre presqu-ile du Péloponnèse, Chrys ma compagne y est restée à bord du voilier avec les chats, et moi j’ai… retrouvé Athènes, histoire de travailler un peu.

Déjà que le tourisme c’est de la nécrophilie, en ce moment l’ambiance est plutôt finale… mais sans doute elle va alors traîner encore sur quelques petites années. Peu de touristes à Athènes, les boutiques sans clients, d’autres en fermeture définitive, une moitié d’hôtels fermés, 50% parmi les touristes sans masque et 20% chez les Grecs (PV 300€) et des policiers plutôt indifférents.

Forte présence de migrants… du territoire encore grignoté. Et le régime qui accélère le processus totalitaire, vous l’avez sans doute vu car les nouvelles sont graves (Académie de Médecine… en France) et alors nous devons plutôt préparer notre retraite… définitive (retraite dans le sens endroit pour se « cacher » et ne plus bouger, surtout pour les non vaccinés d’abord, et dans pas longtemps pour tous).

https://www.lindependant.fr/2021/05/25/covid-19-lacademie-de-medecine-preconise-de-rendre-la-vaccination-obligatoire-9565813.php

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-academie-de-medecine-preconise-de-rendre-le-vaccin-obligatoire-20210525

http://www.greekcrisis.fr/2021/05/Fr0888.html#db