Petite fille morte à Moscou, et célébrée par les siens et notre Laurence : comme dit Arthur Shields dans le Fleuve de Renoir, quelle beauté de mourir enfant, de mourir en tant qu’enfant et non vieux musc chargé d’années et de péchés ! C’est une grâce dans un enfer grinçant comme le nôtre. Si le monde était fait d’enfants…

Nietzsche : « L’enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu,

une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une

sainte affirmation. »

Souvenez-vous, Seigneur, de tous ceux qui ont passé de la vie présente : Rois, Princes et Princesses, Patriarches et Évêques orthodoxes, tous les membres de l’ordre sacerdotal ou monastique, tous voués à votre service, et daignez, ô Jésus, les accueillir dans vos éternelles demeures pour les faire participer au repos de vos Saints

(génuflexion).

Souvenez-vous, Seigneur, des âmes de vos serviteurs trépassés : de mon père, de ma mère et de tous mes parents selon la chair ; pardonnez-leur tous leurs péchés volontaires et involontaires, et faites-les participer à votre Royaume céleste, à vos incorruptibles biens, afin qu’ils soient appelés à jouir de la vie bienheureuse dans l’éternité (génuflexion).

Souvenez-vous, Seigneur, de tous ceux qui sont décédés dans l’espoir de la

résurrection et de la vie éternelle, de nos pères et frères et soeurs, qui reposent en ce lieu ou partout ailleurs ; que la lumière de votre face resplendisse sur eux, et faites-nous aussi miséricorde selon votre bonté propice envers l’humanité. Ainsi soit-il

(génuflexion).

Seigneur, daignez accorder la rémission de tous péchés à nos pères, frères et soeurs qui nous ont précédés et qui sont morts dans la foi et dans l’espoir de la résurrection, et que leur mémoire soit conservée à jamais (génuflexion trois fois).

