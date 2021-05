EXCLUSIF: La ville de New York après la pandémie est mise à nu alors que l’itinérance, la maladie mentale et la criminalité s’intensifient et que les habitants et les touristes ont ébranlé les habitants et les touristes pensent que la ville « a perdu son essence » tandis que les pom-pom girls de la ville insistent sur le fait que « le navire a tourné »

Des photos exclusives de DailyMail.com montrent un afflux de sans-abri dans les rues alors que Manhattan a du mal à se remettre sur pied après que la pandémie de coronavirus a coupé sa bouée de sauvetage du tourisme

La pandémie a fait monter les enchères en matière d’itinérance, de maladie mentale et de criminalité – en particulier les agressions aléatoires et les coups de couteau alors que des hommes et des femmes sans-abri sont vus dans les rues

En 2021, presque tous les types de crimes violents sont en augmentation à New York

Selon des chiffres récents de Compstat, l’unité de collecte de données du NYPD, la criminalité est en hausse de 30% dans toute la ville

Pourtant, les responsables de la ville sont optimistes: «Le navire a tourné. Nous nous dirigeons vers la reprise », a déclaré Chris Heywood de NYC & Company, l’organisation officielle du tourisme de la ville, à DailyMail.com

Un propriétaire d’entreprise de Times Square a déclaré: «Il y a beaucoup plus de crimes et beaucoup plus de toxicomanes et de vagabonds partout. Au cours des trois derniers mois, j’ai vu trois ou quatre personnes tirer juste devant moi ‘

Un flic patrouillant dans la région a déclaré à DailyMail.com: «Times Square a perdu son essence. Les gens viennent ici maintenant et s’assoient juste

Par MARTIN GOULD À NEW YORK POUR DAILYMAIL.COM et SHAWN COHEN À NEW YORK POUR DAILYMAIL.COM

PUBLIÉE: 19h24 HAE, le 27 mai 2021 | MISE À JOUR: À 22h08 HAE, le 27 mai 2021

À Times Square, l’endroit le plus peuplé de touristes des États-Unis, un homme mentalement dérangé connu sous le nom de M. Kim supplie les flics de le tuer. ‘Je veux mourir. Vous avez une arme? Tirez, plaide-t-il. Après que les officiers se soient opposés, il prend une planche de bois et commence à l’écraser contre le magasin de football Pelé .

Sur Sutton Place, l’un des quartiers résidentiels les plus riches de la ville, un homme seul s’accroupit sur le trottoir, lisant attentivement un roman de poche à côté d’un caddie contenant ses biens matériels. Il demande de l’argent avec une pancarte disant qu’il a tout perdu. «Essayer de survivre», ajoute-t-il.

À Greenwich Village, un homme bien habillé quitte son bureau pour s’occuper de ses affaires lorsqu’un personnage menaçant tente de le frapper. Le costume 6’4 ‘esquive le coup de poing, hausse les épaules et s’éloigne.

Dans la célèbre 125e rue de Harlem, à 14 heures par une journée ensoleillée de mai, un homme d’âge moyen dort tout ce dont il a besoin pour dormir sur un banc d’arrêt de bus devant un magasin de baskets, ignorant que son dos nu est exposé au monde entier.

Ces scènes viennent de tout Manhattan alors qu’il lutte pour se remettre sur pied après que la pandémie de coronavirus a coupé son moteur du tourisme, envoyé nombre de ses résidents les plus riches se précipiter dans des endroits aussi divers que le Vermont et la Floride et fait monter la barre sur l’itinérance et la maladie mentale et la criminalité – en particulier les agressions aléatoires et les coups de couteau.

« Les New-Yorkais ne se sentent pas en sécurité et ils ne se sentent pas en sécurité parce que le taux de criminalité est en hausse. Ce n’est pas qu’ils soient névrosés ou trop sensibles – ils ont raison », a déclaré mercredi le gouverneur Andrew Cuomo.

«Nous avons un problème majeur de criminalité à New York. Tout ce dont nous venons de parler, avec le retour de l’économie, vous savez quelle est la première étape? Les gens doivent se sentir en sécurité. »

D’autres responsables de la ville sont plus optimistes et parlent à nouveau de Gotham. «Le navire a tourné. Nous nous dirigeons vers la reprise », a déclaré Chris Heywood de NYC & Company, l’organisation officielle du tourisme de la ville, à DailyMail.com.

Il a prédit avec confiance que New York verra 36,4 millions de visiteurs cette année, plus de la moitié du chiffre de 2019, mais bien en hausse par rapport au nombre de 22,3 millions de l’année dernière, dont la majorité est venue au cours des trois premiers mois. «Les gens ont vraiment hâte de revenir là-bas», a-t-il déclaré. +23

Times Square: un sans-abri souffrant de maladie mentale est vu allongé dans la rue bloquant la circulation à Times Square, l’endroit le plus peuplé de touristes des États-Unis qui a été envahi par les sans-abri +23

Times Square: un homme mentalement dérangé connu sous le nom de M. Kim est vu en train de ramasser une planche de bois avant de commencer à la briser contre le magasin de football Pelé +23

Times Square: M. Kim a été vu en train de supplier les flics de le tuer. ‘Je veux mourir. Vous avez une arme? Tirez, plaida-t-il. Un flic patrouillant dans la région a déclaré à DailyMail.com: «Times Square a perdu son essence. Les gens viennent ici maintenant et s’assoient simplement. +23

Grand Central Station: une femme est vue en train de fumer dans la rue, qui est devenue sa maison, devant la HSBC Bank sur la 42e rue à Manhattan +23

Sutton Place: Un sans-abri est vu sur Sutton Place, l'un des quartiers résidentiels les plus riches de Manhattan, lisant attentivement un roman de poche à côté d'un caddie contenant ses biens matériels. Il demande de l'argent avec une pancarte disant qu'il a tout perdu. « Essayer de survivre », ajoute-t-il

Vijay Dandapani, président de l’Association des hôtels de la ville, a déclaré qu’il faudra attendre au moins 2025 pour que les visiteurs reviennent à des niveaux pré-pandémiques, principalement en raison du délai nécessaire au redémarrage des activités lucratives des conférences et des congrès. « Mais New York sera de retour », a-t-il déclaré à DailyMail.com. «Personne n’écarte New York, certainement pas moi.

Mais tous ne sont pas convaincus que la Big Apple est de retour sur les rails.

‘Je veux juste rentrer à la maison. C’est dangereux », s’est plaint Brandon Lee, 27 ans, de Jersey City, New Jersey, à DailyMail.com alors qu’il était assis à Times Square dimanche soir en regardant M. Kim fondre.

D’autres étaient déçus qu’il n’y ait pas eu plus d’action. Vers minuit, Amy, une femme de 37 ans en ville avec son petit ami de Colorado Springs, dans le Colorado, a déclaré: « Je suis venue ici pour la ville qui ne dort jamais. Mais apparemment, il se couche à 9h30!

Elle et son petit ami Matt avaient visité des centres-villes comme Soho, Chinatown et Little Italy plus tôt dans la journée. Leur spectacle le plus mémorable était un sans-abri se faisant plaisir à l’extérieur du théâtre Orpheum qui, avant la pandémie, avait abrité le spectacle Stomp.

«Nous allions dîner», dit Matt. «Nous avons un peu perdu l’appétit.

Bien sûr, la plupart des sans-abri sont inoffensifs. Ils viennent de traverser des moments difficiles, soit en perdant un emploi ou une maison, soit en raison de la consommation de drogue ou ils ont des problèmes mentaux. Tommy, un homme de 41 ans bien parlé originaire de Buffalo, a déclaré à DailyMail.com qu’il voulait juste s’en sortir et, espérons-le, passer à autre chose.

«Je me rends compte que les touristes ne veulent pas nous voir dormir sur le trottoir. Je ne veux pas dormir sur le trottoir, mais pour le moment, je n’ai pas le choix », a-t-il déclaré. «Je ne vais pas vous faire de mal, mais je vous demanderai un dollar ou de la monnaie.

Au total, 206 000 personnes ont visité Times Square samedi dernier, selon Tom Harris, président par intérim de l’Alliance de Times Square. C’est en baisse par rapport aux niveaux pré-pandémique de 365 000, mais bien en hausse par rapport au creux de 35 000 de l’an dernier.

«Les gens commencent à revenir à Times Square, avec un temps plus chaud, une augmentation des vaccinations et une forte demande refoulée», a déclaré Harris à DailyMail.com. «Je suis très optimiste quant à l’avenir. +23

Times Square: Vers minuit, Amy, une femme de 37 ans en ville avec son petit ami Matt de Colorado Springs, Colorado, a été déçue qu’il n’y ait pas eu d’action. Elle a déclaré: « Je suis venue ici pour la ville qui ne dort jamais. Mais apparemment, il se couche à 9h30! +23

52nd Street et 10th Avenue: un campement de sans-abri est vu en face du théâtre Robert W. Wilson MCC qui a été temporairement fermé en raison de la pandémie +23

9th Avenue et 44th Street: un sans-abri est vu allongé sur le trottoir. La pandémie a fait monter les enchères en matière d’itinérance, de maladie mentale et de criminalité – en particulier les agressions aléatoires et les coups de couteau alors que des hommes et des femmes sans-abri sont vus dans les rues +23

34th Street et 8th Avenue: Une femme est assise avec son chien et sa poussette sur le trottoir près de Penn Station. Au printemps dernier, dans le but de ralentir la transmission du virus, la ville a commencé à héberger des milliers de sans-abri dans des chambres d’hôtel laissées vides alors que les touristes fuyaient. Le maire Bill DeBlasio devrait mettre fin à ce programme à la fin du mois de juin et ces personnes seront de retour dans les rues. +23

Hudson Yards: Une ville de tentes a été construite sous un escalier derrière Hudson Yards sur les 30e et 11e avenues ouest, avec des poussettes, des draps, du carton et des attaches pour créer la maison de fortune +23

Chelsea, Manhattan: la police a arrêté un sans-abri à Chelsea la semaine dernière. Un ami de l’homme a déclaré qu’il avait été arrêté pour avoir pris des objets jetés dans une poubelle à l’extérieur de Duane Reade

«Les gens qui rédigent une nécrologie pour Times Square feraient mieux de le faire au crayon pour pouvoir l’effacer.

Harris a déclaré que les problèmes de qualité de vie dans la région sont éternels, mais a admis qu’ils ont été exacerbés par la pandémie et que son organisation est bien consciente de M. Kim, qui refuse ses services depuis décembre. «Nous travaillons pour établir la confiance avec lui», a-t-il déclaré.

Il ne fait aucun doute que Times Square, le carrefour du monde, a changé par rapport à l’époque d’avant la pandémie. Ensuite, il a été rempli de touristes du monde entier. Maintenant, c’est principalement ce que les habitants de Manhattan appellent dédaigneusement la « foule des ponts et des tunnels » – des visiteurs des quatre autres arrondissements de New York et des endroits proches tels que le New Jersey, Long Island et le comté de Westchester.

« Times Square a perdu son essence », a déclaré un policier patrouillant dans la région à DailyMail.com. «Les gens viennent ici maintenant et s’assoient.

«Avant, les choses étaient beaucoup plus organisées et ordonnées. Les familles venaient de l’extérieur de l’État, du pays, pour des spectacles. Maintenant, c’est une ambiance plus urbaine et plus jeune. »

Il a dit que c’était épuisant d’essayer de contrôler les crimes de bas niveau, les ventes de drogue, le bruit, le comportement de harcèlement. «J’ai déjà arrêté la plupart de ces gars et leur ai envoyé des convocations», a-t-il déclaré. «Cela ne les arrête pas.

Il a également déclaré que la prostitution faisait son apparition à Times Square. « Nous voyons les mêmes filles arriver là-bas avec des personnes différentes tout le temps », a-t-il déclaré, désignant l’un des hôtels les plus connus de la région.

Andy Hort, qui dirige une imprimerie à Times Square, a déclaré qu’il évitait désormais la zone chaque fois qu’il le pouvait.

« Il y a beaucoup plus de crimes et beaucoup plus de toxicomanes et de vagabonds partout », a-t-il déclaré à DailyMail.com. «Au cours des trois derniers mois, j’ai vu trois ou quatre personnes tirer juste devant moi.

« Je ne suis pas le plus grand partisan de Rudy Giuliani, mais quand il était maire, il a définitivement amené Times Square dans une zone touristique de type Disney depuis ce qui était une zone de club de strip-tease miteuse », a déclaré Hort. «En ce moment, j'ai l'impression que ça revient là où il était auparavant.

+23

Union Square: Un homme a été blessé au cou sur le quai du métro de la gare Union Square mardi après-midi. La police a installé du ruban adhésif pour délimiter la zone +23

Chelsea: Devant un Dunkin ‘Donuts, un sans-abri est assis parmi ses affaires dans des sacs poubelles étalés sur le trottoir en lisant le journal +23

West 35th Street et Dyer Avenue: Un avis de nettoyage de la ville de New York du Département des services aux sans-abri de New York est affiché à côté d’une tente de camping installée près du coin de West 35th Street +23

Un avis du Département des services aux sans-abri de New York informe les habitants de la région que les gens doivent quitter les lieux avec leurs effets personnels. Le signe offre des numéros de téléphone et des emplacements pour les abris +23

Times Square: Un sans-abri dort sur une couverture à côté d’un chariot qui contient ses affaires. Andy Hort, qui dirige une imprimerie à Times Square, a déclaré qu’il évitait désormais la zone chaque fois qu’il le pouvait. « Il y a beaucoup plus de crimes et beaucoup plus de toxicomanes et de vagabonds partout », a-t-il déclaré à DailyMail.com. « Au cours des trois derniers mois, j’ai vu trois ou quatre personnes tirer juste devant moi » +23

Un deal de drogue se produit entre deux hommes non identifiés. Un officier a déclaré que c’était épuisant d’essayer de contrôler les crimes, pour la plupart de bas niveau, les ventes de drogue, le bruit, le comportement de harcèlement. «J’ai déjà arrêté la plupart de ces gars et leur ai envoyé des convocations», a-t-il déclaré. ‘Cela ne les arrête pas’

Quelques crimes très médiatisés au cours de la semaine dernière environ ont également nui à la réputation de la ville. Un homme de 44 ans a été poignardé au cou après s’être disputé dans la station de métro Union Square. Un jeune de 19 ans a depuis été arrêté et inculpé.

Et le soir même, DailyMail.com était à Times Square, le magasin M&M là-bas a été retenu au couteau, le suspect s’enfuyant avec trois paires de chaussettes.

New York doit encore faire face aux effets que Covid a apportés. À mesure que les emplois disparaissaient, la pauvreté augmentait. La mission Bowery estime qu’il y a 80 000 sans-abri dans les cinq arrondissements – un habitant de la ville sur 106.

En 2021, presque tous les types de crimes violents sont en augmentation à New York. Selon des chiffres récents de Compstat, l’unité de collecte de données du NYPD, la criminalité est en hausse de 30% dans toute la ville.

Et les crimes graves ont explosé. Au cours des quatre dernières semaines, les meurtres dans la ville ont augmenté de 67%, contre 27 à la même période l’an dernier à 45. Les viols ont augmenté de 25% et les vols de 54%. Les fusillades ont augmenté de 130%.

Au printemps dernier, dans le but de ralentir la transmission du virus, la ville a commencé à héberger des milliers de sans-abri dans des chambres d’hôtel laissées vides alors que les touristes fuyaient. Le maire Bill DeBlasio devrait mettre fin à ce programme à la fin du mois de juin. Ensuite, ces gens seront de retour dans la rue.

Dandapani de l’Association des hôtels a déclaré que 139 hôtels y avaient participé. «Presque tous, à part les vrais haut de gamme qui n’étaient pas intéressés. À son apogée, le programme occupait quelque 15 000 chambres hébergeant jusqu’à 25 000 sans-abri par nuit.

Les hôteliers ont rejoint le programme, a-t-il déclaré, car l’argent de la ville – un peu plus de 100 dollars par nuit et par chambre – valait mieux que rien. Maintenant que la ville commence à rouvrir, il a dit qu’il était temps que le programme se termine.

« Aucun de nos membres n’a construit ses hôtels pour héberger des sans-abri, ils les ont construits pour gagner de l’argent », a-t-il ajouté. « Mais lorsque le gouverneur a fermé la ville et l’État, il n’y avait pas d’argent entrant. Nous sommes passés du jour au lendemain de 85 à 90% d’occupation à zéro. »

Une fois le programme terminé, ces 15 000 chambres devront être entièrement réhabilitées. « Nouveau tapis, nouveau papier peint, nouveaux meubles, nouveaux accessoires de salle de bain », a déclaré Dandapani. «Cela représente au minimum 15 000 à 25 000 dollars par chambre, donc pour un hôtel de 100 chambres, on parle de 2,5 millions de dollars.

Dandapani a déclaré qu’il était l’une des rares personnes à se rendre quotidiennement à son bureau juste à côté de Park Avenue pendant la pandémie, et il a vu comment la ville a changé pour le mieux. « Ensuite, je voyais des hommes nus se promener, près de mon bureau juste à côté du Waldorf Astoria. »

La fin du programme hôtelier n’est pas le seul défi. À un moment donné, le moratoire de la ville sur les expulsions de locataires doit également prendre fin et cela entraînera inévitablement un nouveau flot de personnes sans toit au-dessus de leurs têtes.

Stephen Levin, le conseiller municipal qui préside le comité qui s’occupe de l’itinérance, est derrière un projet de loi visant à augmenter les bons pour obtenir les logements permanents non logés.

Il a dit qu’il n’y a qu’une perception de l’itinérance accrue parce qu’il y a moins d’autres personnes qui se promènent à New York. « Si vous regardez Twitter, vous pensez que la situation des sans-abri est pire qu’elle ne l’a jamais été à New York, mais ce n’est pas le cas.

«Quiconque a une maison a été chez lui. Il n’y a pas eu autant de gens qui se promènent. Donc, proportionnellement, vous voyez les sans-abri comme une plus grande partie de la population », a-t-il déclaré.

Ce qui ne changera sans aucun doute pas, c’est la vente ouverte de marijuana, rendue possible par une nouvelle loi visant à augmenter l’argent des contribuables épuisé par le virus. À proprement parler, la vente de marijuana sera toujours illégale pendant au moins un an, mais les magasins de cannabis mobiles avec le slogan «Ne fumez pas cette camionnette» visitent déjà la ville régulièrement. +23

Times Square: Un sans-abri se tient torse nu à Times Square. « Je ne suis pas le plus grand partisan de Rudy Giuliani, mais quand il était maire, il a définitivement amené Times Square dans une zone touristique de type Disney depuis ce qui était une zone de club de strip-tease miteuse », a déclaré un propriétaire d’entreprise de Times Square. « En ce moment, j’ai l’impression qu’il revient là où il était auparavant » +23

42nd Street and 2nd Avenue: A homeless woman named Shannon sits on the corner with her kitten in front of a sign that reads: ‘Hi, my name is Shannon. Can you help us?’ +23

Washington Square Park: Governor Cuomo said this week, ‘We have a major crime problem in New York City. Everything we just talked about, with the economy coming back, you know what the first step is? People have to feel safe’ +23

Washington Square Park: A woman is seen hitting a man with a plank of wood next to where a group of people appeared to be smoking crack pipes

At 46th Street and Broadway, Kobra Westwood, 21, and his girlfriend Emily Cruz, 21, sat at a table peddling pot gummies with names like Doweedos and Jolly Smacker Gummies. Westwood said they’d pocketed $2,800 over the weekend selling to mostly young people.

« Les flics sont venus vers nous et ont dit: « Nous ne nous soucions pas si vous faites ça maintenant. Mais ils nous ont dit qu’ils allaient commencer l’application en juin. On verra.’

Mikayla, 19 ans, d’Allentown, en Pennsylvanie, était à Times Square avec un ami, appréciant le fait qu’ils pouvaient se défoncer en public.

«C’est intéressant et fascinant», a-t-elle déclaré. «Nous le fumons maintenant et j’aime ça. À la maison, je ne peux pas me promener et fumer un blunt. Je dois toujours m’inquiéter que quelqu’un le voie.

Joey, 37 ans, un revendeur portant un t-shirt arborant les mots Billionaires Boys Club a déclaré à DailyMail.com. «Nous offrons des moments heureux. La marijuana pour apaiser l’âme. Chaque jour, nous venons ici pour partager la paix et le bonheur.

Mais Tom, de Pittsburgh avec sa fille adolescente Liberty, a déclaré qu’il avait trouvé que les ventes de marijuana avaient contribué au choc culturel qu’il ressentait. «C’est juste sale et les gens me demandent juste de l’argent. Je vois des gens se parler, hurler et se mettre en colère.

Pendant qu’il parlait, une femme aux seins nus s’est écroulée sur une table devant lui. «Au moins, c’est rafraîchissant d’être ici et de voir des gens ne pas s’inquiéter de la pandémie», a plaisanté Tom, 58 ans.

Alors, est-ce que New York est sûr à visiter ou la Big Apple est-elle pourrie en son cœur? Cela dépend de qui vous demandez. Le porte-parole du tourisme, Heywood, insiste sur son coffre-fort, soulignant que la nervosité de la ville est ce qui a toujours attiré les foules de visiteurs.

«New York est toujours la grande ville la plus sûre des États-Unis», a-t-il déclaré. «Ce que nous voyons revenir maintenant, c’est le dynamisme de l’endroit.

Et là où il y a des problèmes, la ville s’y attaque activement, a ajouté Heywood. «Nous augmentons le nombre de policiers dans les métros, par exemple. +23

West 30th Street et West End: un couple vivant ensemble dans une tente est vu entrer dans un match hurlant avant que la femme ne rentre dans leur maison de fortune +23

Un officier a déclaré à DailyMail.com: « Avant, les choses étaient beaucoup plus organisées et ordonnées. Les familles venaient de l’extérieur de l’État, du pays, pour des spectacles. Maintenant c’est une ambiance plus urbaine et plus jeune ‘

Mais le procureur du district de Manhattan, Cy Vance Jr., est tellement préoccupé qu’il appelle à une commission « qui va au-delà de l’application de la loi et du système judiciaire pour recueillir les informations nécessaires pour émettre des recommandations fondées sur des preuves sur tous les problèmes locaux qui impliquent la sécurité et l’implication de la justice pour Les New-Yorkais, du logement à la santé mentale en passant par la libération sous caution », a-t-il écrit dans un éditorial du New York Daily News.

Et le réalisateur du documentaire Matthew Taylor, qui a une nouvelle série YouTube This Is New York sur les luttes auxquelles la ville est confrontée, dit que les problèmes, qu’il qualifie de « crime en flèche, d’agressions aléatoires, de coups de couteau et de fusillades » ne font que s’aggraver.

«J’ai vu ces problèmes devenir plus fréquents d’année en année», a déclaré Taylor.

Mais il a ajouté: « S’il y a une chose dans laquelle les New-Yorkais sont bons, c’est briller face à l’adversité. La plus grande force de la ville, ce sont ses habitants, et je crois que les habitants, quels que soient les défis, peuvent toujours surpasser l’adversité.

