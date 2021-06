https://www.naturalnews.com/2021-05-31-the-five-phases-of-vaccine-compliance.html

Tocqueville :

De la démocratie en Amérique 2, deuxième partie, chapitre treize.

Dans les temps démocratiques les jouissances sont plus vives que dans les siècles d’aristocratie, et surtout le nombre de ceux qui les goûtent est infiniment plus grand ; mais, d’une autre part, il faut reconnaître que les espérances et les désirs y sont plus souvent déçus, les âmes plus émues et plus inquiètes, et les soucis plus cuisants.

