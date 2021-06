SAUVE QUI PEUT…

1 Juin 2021 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Energie

Pendant que les bredins interdisent le diesel à Paris, les renforts arrivent au secours de la victoire.

En effet, la prise de position de l’agence internationale de l’énergie est totalement emblématique.

Le réchauffement climatique, est selon moi, un simple nom de code pour « épuisement des ressources fossiles », et Mathieu Auzanneau se demandait lui aussi, si ce n’était pas le cache sexe de cet épuisement.

De fait, l’arrêt de l’investissement se fait surtout dans le cadre d’un nom retour financier. Comme ce fut le cas dans le charbon.PUBLICITÉ

Comme dans mon article Au charbon ! la problématique est la même. On va exploiter, dans le charbon US les capacités existantes, avec les entreprises existantes, exploitant ce qui est rentable, fermant ce qui ne l’est pas, et « investir pour l’avenir », ce n’est pas du tout investir dans le charbon. La diminution des réserves exploitables et exploitées va deux fois plus vite que l’extraction.

L’AIE était une organisation de fonctionnaires avec un double filtre. D’abord, ils devaient faire semblant de croire salades et conneries des statistiques officielles, notamment les réserves éternelles qui ne diminuent jamais, les bredineries du genre « on arrivera toujours à vous satisfaire ».

Ensuite, ils devaient produire des rapports qui passent le deuxième filtre en aval de l’acceptation politique des gens attachés au « business as usual ». Des pays entiers vivaient du fossile, ainsi que de grasses compagnies. Il ne fallait surtout pas préparer l’avenir.

Un exemple simple : si tous les toits français ont des panneaux solaires, EDF est en faillite. Si un travail de normes avait été fait dans les années 1980 et 1990, EDF était en faillite aussi.

Donc, l’AIE était chargé d’une tâche importante. Ne surtout pas troubler le bizness…

Là, si l’AIE OSE dire « pour sauver la planète » (ce qui est faux) qu’il faut gérer en extinction le pétrole et le gaz, c’est qu’il y a consensus dans ce monde sur le fait qu’il faut gérer pétrole et gaz en extinction.

S’il y a consensus, c’est qu’il n’y a plus de bouzoufs à s’y faire.

En plus, ça va être vachement simple de ne pas exploiter les nouveaux gisements, il n’y en a pas.



Certains m’ont dit que la fin de l’empire serait quand on parlerait du sexe des anges. Le délire des frappadingues LGBTQ+, c’est quoi sinon ça ???

http://lachute.over-blog.com/2021/06/sauve-qui-peut.html

ON A AUSSI SUR MACRON ET LA SEINE SAINT DENIS ET LA CALIFORNIE :

C’EST BEN VRAI !

29 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Politique

Macron a comparé la Seine Saint Denis avec la Californie. On ne peut qu’applaudir à la justesse de la comparaison.

Je résume, la Californie, c’est :

– des seringues et de la merde dans les rues,

– des camés partout, une insécurité XXXL, des meurtres à la pelle,PUBLICITÉ

– une immigration débridée, 40 % de latinos, qui ont massivement voté lors d’un referendum, d’ailleurs, contre la discrimination positive, en disant que les « N » n’avaient qu’à travailler plus au lieu de se plaindre sans cesse,

– la fraude à tous les niveaux, notamment le corps électoral (les cartes d’électeurs sont délivrés par le service des permis de conduire), Les zones rurales, où les fraudes sont plus difficiles à faire deviennent de plus en plus rouges (républicaines),

– 100 000 fonctionnaires gagnant plus de 400 000 $ par an, bureaucratie et gauchisme débridé, le logement pour sans abri passe de 3000 $ pièce à 130 000 $, une fois son oeuvre faite,

– perfusion de l’état, notamment la silicon valley, qui n’est qu’une création du complexe militaro industriel,

– déficit budgétaire et endettement public monstrueux.

– seuil d’alerte écologique totalement dépassé, eau potable qui vient de l’extérieur, pollution, surpopulation, eaux vannes retraitées pour en faire de l’eau potable,

Pour une fois, Macron a raison, la SSD, c’est la Californie. Pile poil.

http://lachute.over-blog.com/2021/05/c-est-ben-vrai.html