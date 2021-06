Courses gratuites à hauteur de CHF 20 par course vers et depuis les sites de vaccination en Suisse

25 mai / Suisse

PartagerCe lien renvoie vers une nouvelle fenêtre.Ce lien renvoie vers une nouvelle fenêtre.Ce lien renvoie vers une nouvelle fenêtre.

Notre mission est de réduire les obstacles à la mobilité pour ceux qui doivent actuellement se déplacer. C’est pourquoi nous soutenons tous ceux qui sont éligibles à la vaccination en Suisse avec des courses gratuites vers et depuis un lieu de vaccination, aller et retour (jusqu’à un maximum de CHF 20 par course). Utilisez simplement le code promotionnel: VAX-CH



Êtes-vous autorisé à vous faire vacciner vous-même ou souhaitez-vous permettre à un proche de se rendre à un lieu de vaccination? Profitez vous-même de cette offre ou partagez-la avec un proche en vue d’une prochaine vaccination.

1. Appuyez sur le menu en haut à gauche de l’application Uber et sélectionnez «Portefeuille»/«”Wallet”».

2. Sélectionnez «Ajouter un code promotionnel» ci-dessous.

3. Ajoutez le code promotionnel VAX-CH

4. Accédez à l’écran de démarrage sur l’application course et entrez la destination pour vous-même ou pour la personne pour laquelle vous souhaitez réserver une course.

5. Confirmez votre course

Exigence de masque

Les masques vous protègent, vos proches et votre communauté. Pour cette raison, les passagers et les chauffeurs sont tenus de porter un masque à chaque course. De plus, les passagers doivent s’asseoir sur le siège arrière droit afin d’augmenter la distance de sécurité par rapport au chauffeur.

Produits de nettoyage et d’hygiène gratuits

Pour protéger la communauté Uber, les chauffeurs, en partenariat avec Unilever, ont reçu des produits d’hygiène et de nettoyage Lifebuoy et Cif. Des dizaines de milliers de masques de protection ont été distribués dans le monde pour plus de sécurité.

Vérification du masque de protection

Grâce à une technologie unique, l’application Uber peut vérifier que les chauffeurs portent un masque de protection avant de pouvoir se connecter à l’application. C’est ainsi que nous pouvons aider à protéger la communauté Uber.

https://www.uber.com/fr-CH/blog/campagnedevaccination/