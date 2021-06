Pendant ce temps, de nombreuses personnes qui avaient reporté leurs achats pour les temps difficiles qui approchent découvrent qu’il existe des pénuries généralisées de nombreux produits dont elles souhaitent s’approvisionner.

À ce stade, même la Réserve fédérale commence à paniquer quant à l’ampleur des pénuries…

Avec la surchauffe de l’économie, il ne sera guère surprenant que le dernier livre beige de la Fed – qui a constaté que l’économie s’est développée à ce que la Fed a absurdement appelé un « rythme modéré » de début avril à fin mai, précisant au moins qu’il s’agissait d’un taux «un peu plus rapide» que la période de référence précédente – l’une des principales préoccupations était la flambée des coûts, mais rien n’a autant effrayé les différents districts de la Fed que ce qui semble être une pénurie de tout , district après district se plaignant de chaînes d’approvisionnement brisées, un manque de travailleurs et des produits essentiels qui ne peuvent tout simplement pas être achetés, ce qui entraîne des prix nettement plus élevés, des délais de livraison plus lents et un chaos total.