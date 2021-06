Par Benjamin FulfordRapports hebdomadaires471 commentaires

« Une décision a été prise aux plus hauts échelons du pouvoir que le monde ne fonctionne tout simplement pas », et une refonte complète est nécessaire, selon un haut responsable européen. En particulier, la « pandémie est entièrement un effort de promotion de la drogue » et signifie que « tous les gouvernements civils du monde sont soupçonnés de se livrer à un génocide », selon le MI6, la CIA et d’autres agences de renseignement.

Pour résumer, les agences militaires et de renseignement du monde sont arrivées à la conclusion que les gouvernements civils occidentaux ont été détournés par une secte satanique et doivent être éliminés.

Le processus démarre avec la destitution du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon des sources du Mossad. « Ce personnage en particulier est très difficile et le seul moyen de supprimer quelqu’un comme lui est de le gérer », a déclaré la source de la famille royale. L’implication est que Netanyahu possède de nombreuses assurances contre le chantage et doit recevoir certaines garanties en échange de l’abandon du pouvoir. Dans tous les cas, même les médias de propagande appartenant à la famille Rothschild comme AP signalent maintenant son renvoi. https://apnews.com/article/middle-east-israel-338004eee311023736078cec262713be

Après la destitution du chef de facto le plus haut placé de la mafia khazare, une campagne aura lieu au cours de l’été pour nettoyer la plupart des gouvernements civils, selon plusieurs sources. Une source distincte du MI6 située dans les Amériques a confirmé l’action sur le terrain en disant :

« Quelque chose de vraiment grand se passe maintenant. Les membres seniors de la Cabale sont en train de tomber. Gates est hors du système maintenant. Il a disparu. Pas un mot n’a été prononcé à son sujet. C’est maintenant au tour de Fauci. Ensuite, devinez qui est le prochain, Matt Hancock, suivi de Boris Johnson. L’humanité se réveille.

Ces purges prépareront le terrain pour une refonte complète des institutions de l’après-Seconde Guerre mondiale, y compris l’ONU et la BRI, selon les sources.

« Il y a eu une fusion entre les agences de renseignement du monde parce que nous partageons un ennemi commun », a ainsi décrit le chef du MI6 (le vrai chef pas le public) la situation. La CIA, qui est un consortium dirigé depuis la Suisse, est d’accord, selon des sources de la CIA. Ces agences sont arrivées à la conclusion que si des mesures urgentes ne sont pas prises, « des milliards de personnes mourront d’ici l’automne », ont déclaré des sources du MI6 et de la CIA.

Dans le cadre de cette campagne de suppression, le MI6 a décidé de nommer publiquement la personne qui a ordonné le meurtre de la princesse Diana Spencer. C’était…

