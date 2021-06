Philip Dick amène son lecteur dans les mondes du futur où le capitalisme et le communisme se fusionnent, où les deux partis prioritaires américains deviennent un seul organisme, où le Vatican agit main à la main avec Moscou, où les nazis prospèrent comme jamais. Et tout cela sous un contrôle totalitaire des populations dont les individus peuvent être jugés et condamnés même avant penser à commettre un crime. Ici il y a plein de savants fous ; et les présidents qui dirigent les mondes ne sont que des poupées mécaniques. C’est le monde où la nature disparait sous les constructions bétonnées et il n’y a plus de place ni pour l’homme, ni pour les animaux. Ici on interdit la viande, l’alcool, le tabac, le café, les enfants, et mêmes les pensées. L’homme se fait pourrir par la soif d’argent ou de pouvoir (dans le cas des élites), et par la lâcheté, la peur et l’incompétence (dans le cas des pauvres), toujours sans foi et sans espoir, et tout cela grâce à un contrôle médiatique (et presque télépathique) des populations multiraciales, ou trop vieilles, ou agonisantes, contentes de se soumettre au contrôle absolue d’un ordinateur planétaire.

Alors en dessinant ces mondes tristes et pleins d’horreurs Dick se pose la question – où est la vérité, et plus précis – que est la réalité ? quelle réalité est vraie ?, combien elles sont, ces réalités ? qui est leur créateur ? et qui est l’homme ?

Philip Dick a introduit dans la littérature et puis dans le cinéma les thèmes des simulacres, des réalités parallèles et des univers multiples et il a développé le point de vue gnostique sur la structure du monde. Par contre nous pouvons affirmer que son approche au christianisme (toujours présent dans ses fantaisies scientifiques) est complètement orthodoxe.