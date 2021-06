Comme c’est toujours le cas, l’histoire nous emmène dans un endroit où nous ne nous attendions pas à aller. Personnellement, Klaus Schwab, le méchant de James Bond qui dirige le Forum économique mondial (WEF) et qui est à l’origine de la campagne du « Grand Reset », dont on parle beaucoup, ne m’empêche pas de dormir. Le « Grand Reset » propose de réorganiser toutes les activités humaines à partir du sommet vers le bas, sous la direction d’une élite de commissaires technocrates, afin de produire une utopie « verte » – principalement pour leur propre bénéfice.

C’est une blague élaborée, vraiment. Le projet humain va sûrement quelque part. La direction est déterminée non pas par des technocrates mégalomanes, mais par le processus appelé émergence, c’est-à-dire une réalité auto-organisée de forces plus dynamiques que toute coterie de mégalomanes pourrait espérer contrôler. Ces forces dynamiques ne sont pas nécessairement cachées ; beaucoup d’entre elles travaillent au vu et au su de tout le monde et il est facile de deviner ce qu’elles font. Mais ce sont elles qui contrôlent le plateau de jeu, pas Klaus et sa légion de nerds économistes-ingénieurs.

L’une des forces à l’œuvre est notre vieil ami des cours de physique : l’entropie, le dieu du désordre, du hasard et de l’incertitude. Il est très actif ces derniers temps, dans les affaires américaines en particulier, dans la mesure où nous n’avons aucun consensus viable pour diriger cette société, de sorte que toutes nos normes et institutions s’effondrent. C’est devenu si grave que nous ne recevons même pas les nouvelles de cet effondrement, car les médias d’information sont l’une des institutions qui se sont effondrées. Au lieu d’événements relayés conformes à la réalité, nous obtenons des « récits » uniformément concoctés de mauvaise foi, qui sont sciemment non conformes à la réalité – ce qui est aussi opposé que possible à ce que les médias d’information visaient autrefois à faire.

Le pire dans les années Trump, c’est qu’il a permis à ses adversaires de s’en tirer en faisant de la mauvaise foi la plus grande des vertus. C’est ce que vous avez obtenu avec la connivence des anti-Trump de l’État profond et des médias officiels, en vous apportant trois ans de RussiaGate, l’opération de couverture de Robert Mueller pour le RussiaGate, et le représentant Adam Schiff qui a menti comme un arracheur de dents sans aucune sanction. Et maintenant, vous en recevez encore plus grâce au procureur général, Merrick Garland, qui permet à des aventuriers politiques comme l’adjointe au procureur général, Lisa Monaco, d’aller à la pêche aux accusations contre Rudy Giuliani dans le but exprès de l’enterrer dans « le processus » et de le ruiner. Le ministère de la Justice est une institution brisée, et il n’y a pas assez de bonne volonté ou de bonne foi pour la remettre sur pied.

L’hystérie de l’« Eveil », d’autre part, s’est révélée récemment être une escroquerie brevetée, et elle suscite enfin des réactions dans les écoles, alors que les parents commencent à s’opposer bruyamment aux séances de lutte contre le « privilège blanc » pour les enfants de huit ans et à l’organisation d’ateliers de confusion sexuelle avec des enfants qui ne sont pas prêts pour une quelconque version du sexe, réelle ou fausse. Le lien entre le Grand Reset et le Culte de l’Éveil est visible dans les efforts de George Soros pour financer les élections des procureurs de district dans tout le pays, et ce jeu se dénoue à mesure que leur incompétence flagrante est révélée. Kim Gardner, installée à St. Louis, risque maintenant de perdre sa licence d’avocat pour la poursuite malveillante de l’ancien gouverneur Eric Greitens. La Cour suprême du Missouri mène l’enquête. Un effort de destitution est en cours pour le procureur de Los Angeles George Gascon, soutenu par Soros, qui ne croit pas en la poursuite des criminels. Et l’équivalent du procureur général, le State Attorney, à Chicago (Cook County), Kim Foxx, une autre installation de Soros, est sur la sellette non seulement pour avoir couvert le canular de Jussie Smollett, mais aussi pour avoir permis au comté de devenir une zone de tir libre. A quoi pensait M. Soros ?

Qui aurait cru, il y a un an, que le vieil écervelé Joe Biden serait assis dans le bureau ovale, à la place de son ancien patron, Barack Obama ? Ne vous demandez-vous pas dans quelle mesure M. Obama est, d’une certaine manière, à l’origine de toutes les manigances culturellement destructives depuis qu’il s’est « retiré » à l’autre bout de la ville, dans son fief de Kalorama ? Vous demandez-vous quelle est la part de l’activité obscure du DOJ qui n’est qu’un effort pour protéger M. Obama ? L’ancien président a fait un bon travail en semblant disparaître dans l’ombre. Je pense que d’ici peu, nous comprendrons le rôle qu’il continue de jouer dans les affaires du pays, et ce sera une découverte peu appétissante. Cela pourrait provoquer un tout autre type de Reset.

James Howard Kunstler

https://lesakerfrancophone.fr/a-laffut-dans-les-combles

https://www.dedefensa.org/article/augustin-cournot-decouvreur-de-la-posthistoire