MICHAEL SNYDER :

Mais bien sûr, les entreprises ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ils ont des propriétaires, et il y a 3 sociétés financières géantes que l’élite mondiale utilise pour contrôler 88% des sociétés actuellement cotées sur le S&P 500.

Les trois sociétés financières dont je parle sont BlackRock, Vanguard et State Street.

Selon CNN , ces sociétés ont un actif combiné sous gestion de 15 000 milliards de dollars…

BlackRock, Vanguard et State Street gèrent un incroyable 15 000 milliards de dollars d’actifs combinés, soit l’équivalent de plus des trois quarts de la taille de l’économie américaine.

Mais c’est en fait un ancien numéro.

Je voulais trouver un nouveau numéro, alors j’ai commencé à creuser.

Selon Wikipedia , BlackRock avait 8,67 billions de dollars d’actifs sous gestion en janvier 2021…

BlackRock, Inc. est une société multinationale américaine de gestion de placements basée à New York. Fondé en 1988, initialement en tant que gestionnaire d’actifs institutionnels à revenu fixe et de gestion des risques, BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec 8,67 billions de dollars d’actifs sous gestion en janvier 2021.[citation nécessaire][6] BlackRock opère dans le monde avec 70 bureaux dans 30 pays et clients dans 100 pays.[7]

The Vanguard Group, Inc. est un conseiller en investissement américain enregistré basé à Malvern, en Pennsylvanie, avec environ 6 200 milliards de dollars d’actifs mondiaux sous gestion, au 31 janvier 2020.[5] C’est le plus grand fournisseur de fonds communs de placement et le deuxième fournisseur de fonds négociés en bourse (FNB) au monde après iShares de BlackRock[6]. En plus des fonds communs de placement et des FNB, Vanguard propose des services de courtage, des rentes variables et fixes, des services de comptes éducatifs, une planification financière, une gestion d’actifs et des services fiduciaires. Plusieurs fonds communs de placement gérés par Vanguard sont classés en tête de liste des fonds communs de placement américains selon les actifs sous gestion.[7]

Bien qu’il ne soit pas aussi important que les deux autres, State Street avait 3 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion au premier mois de cette année.

Donc, en additionnant ces chiffres, les «trois grands» avaient près de 18 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion en janvier 2021, et ce nombre est presque certainement un peu plus élevé maintenant.

C’est un énorme tas d’argent qui est presque impossible à imaginer.

Parfois, les gens oublient combien d’argent représente un billion de dollars. Si vous étiez vivant à la naissance de Jésus et que vous dépensiez un million de dollars chaque jour depuis lors, vous n’auriez pas encore dépensé mille milliards de dollars.

Collectivement, les «trois grands» représentent les plus gros blocs de propriété dans 88 % des sociétés actuellement cotées sur le S&P 500…