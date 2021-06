Bill Bonner et le grand effondrement après l’empire romain : lisez bien, c’est ce qui va nous arriver – c’est ce qui nous arrive déjà. Dick et Tetyana nous expliqueront tout…

Durant une période de 300 ans environ, la taille de pierre a disparu d’Angleterre. Pendant la période romaine, on trouvait des milliers d’artisans expérimentés qui savaient extraire la pierre… brûler de la chaux pour faire du mortier… mais aussi tailler et assembler les pierres pour faire d’élégantes villas.

Ils savaient comment construire une maison pavée de mosaïques, avec chauffage au sol – et un toit de tuiles d’argile.

Au VIème siècle, ils avaient oublié. Au VIIème siècle, on ne trouvait peut-être pas une seule personne, en Bretagne anglaise, qui sache comment faire du mortier de chaux – ou tourner un pot.

Il n’y avait plus d’importations de la Méditerranée – vin, huile d’olives, vaisselle, bijoux, épices, blé. Il n’y avait plus non plus de marché où les acheter… ni d’argent pour cela. La seule monnaie encore en circulation avait été frappée avant l’effondrement de l’empire romain.

Les gens fabriquaient encore des pots et des bols en terre, mais ils étaient grossiers ; les potiers avaient oublié comment faire un tour, et comment obtenir l’argile fine dont ils avaient besoin.

Les techniques, les outils et l’organisation agricoles furent eux aussi heurtés de plein fouet – peut-être à cause du grand nombre de morts suite aux invasions barbares. Les récoltes avaient été volées ou détruites. Les granges, brûlées. Les vaches, les porcs, les chevaux et la volaille furent pris ou massacrés. Les champs, les prés, les domaines, les fermes et les jardins « retournèrent à la nature ».

La vie élégante et ordonnée de l’époque romaine avait disparu pour toujours – emportant avec elle l’eau courante (froide et chaude), les patios et les fresques.

