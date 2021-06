LE DONALD VA REVENIR AU POUVOIR POUR NOUS LIBERER DE LA DICTATURE MONDIALISTE (voyez Fulford qui confirme) ! J’espère avec Antoine que tu n’es pas un hologramme ou un simulacre, Donald ! On va take back toutes nos freedoms !

INBOX – Trump: "We’re gonna take back the Senate, take back the House, we’re gonna take back the White House – and sooner than you think. It’s going to be really something special…"@disclosetv pic.twitter.com/w48xS79Zqe — 404_Not_Found (@4_04_Not_Found) June 5, 2021

Trump publie une vidéo disant que le GOP « reprendra la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez ! »

« Nous allons reprendre le Sénat, reprendre la Chambre, reprendre la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez ! », a déclaré le président Trump..

Le 45e président Donald Trump a publié cet après-midi une courte vidéo déclarant que le Parti républicain reprendra les deux chambres du Congrès américain et de la Maison Blanche « plus tôt que vous ne le pensez » et a remercié ses partisans pour leur « amour » et leur « affection » continus après son départ. de Washington, DC le 20 janvier, selon une vidéo publiée par Disclose.tv sur la chaîne Telegram du média.

« Je tiens à remercier tout le monde pour l’énorme soutien que vous avez manifesté. Nous allons reprendre le Sénat, reprendre la Chambre, reprendre la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez, ce sera vraiment quelque chose de spécial », a déclaré le président Trump. « Mais l’amour, l’affection et le respect que vous nous avez tous donnés, c’est vraiment important, le Parti républicain est plus fort qu’il ne l’a jamais été, et il va être beaucoup plus fort qu’il ne l’a été en ce moment. Nous allons changer les choses, nous allons changer les choses rapidement, ce soutien a été vraiment incroyable. Merci. »

La guerre s’intensifie alors que la Cabale vise le retour de Trump

Par Benjamin FulfordRapports hebdomadaires60 commentaires

La Khazarian Mafia a essayé le jour satanique du 6 Juin e pour renverser un mouvement populaire pour enlever la présidence Joe Biden frauduleusement installé (66). À la suite du discours en direct du GOP de Donald Trump en Caroline du Nord la veille, où il a affirmé que l’élection frauduleuse était «le crime du siècle», le MSM a tenté de le présenter comme brisé et incapable. En exaspérant les partisans de Trump, cela a eu l’effet inverse. Cela signifie que la guerre pour traquer et tuer tous les membres de cette cabale s’est intensifiée, selon des sources du MI6, de la CIA et du Pentagone.

Le Trump exposé était le vrai, et non son double corps lâche, confirment des sources de la NSA. Le président des États-Unis démocratiquement élu envisage peut-être une action militaire contre le régime illégal de Biden comme la seule option qui lui reste.

Trump a tenté d’apaiser les partisans en faisant allusion à la course en 2024. Il avait également attiré l’attention avec des commentaires sur son retour à la Maison Blanche plus tôt que prévu et a répondu aux questions d’entretien sur l’idée « intéressante » de rejoindre la course à la maison 2022 pour devenir l’orateur. et destituer Biden. La cabale semble espérer que tout retard leur donnera le temps de cimenter définitivement leur emprise satanique sur les États-Unis. Un nombre croissant de preuves montre qu’ils ont l’intention d’accomplir cela en assassinant la plupart des Américains avec des vaccins toxiques.

Cela a été confirmé par un dénonciateur de Pfizer qui a contacté le renseignement de 5 yeux la semaine dernière et a décrit la manière détaillée dont leur vaccin est conçu pour tuer des gens.

D’après le MI6 :

« Une étude clinique examinée par des pairs de l’intérieur de Pfizer soulève de sérieuses inquiétudes concernant la distribution dans tout le corps et l’accumulation dans plusieurs organes et le cerveau des protéines de pointe créées par les inoculations d’ARNm. L’inoculation va au muscle deltoïde [bras] pour être ensuite expulsée par le système lymphatique local. Le système lymphatique propage ensuite le résidu (la protéine de pointe) aux poumons, au foie, au cœur et au cerveau. Il est très hautement toxique et devrait provoquer une causalité généralisée et la mort. Le document est vaste et très détaillé et technique. Cela nécessiterait un œil expert, qui pourrait bien remettre en cause tout ce que nous savons à ce jour. »

« Il s’agit d’une fusillade militaire exploitable pour tuer le renseignement », a déclaré une source du MI6, « Déjà sept arrêts de mort ont été signés et ce n’est que le début. »

« Nous vous observons depuis des années, au début nous vous avons rejeté comme un théoricien du complot, mais maintenant nous avons la médecine légale pour soutenir votre affirmation qu’il y a un élément [dans la classe dirigeante] qui est génocidaire », a déclaré le MI6 à cet écrivain.

Les preuves médico-légales pointent vers l’Ordre Souverain Militaire de Malte, tout comme l’organe d’exécution de ce génocide. Vous vous souvenez de ces logos de la société faîtière meurtrière, de la société écran Rothschild à Shanghai, et de leur ressemblance avec la croix de Malte ? Des membres dissidents des Chevaliers de Malte confirment que le SMOM commet un meurtre de masse. En d’autres termes, les personnes suivantes doivent être traquées et tuées ou emmenées pour interrogatoire si possible : https://www.orderofmalta.int/government/sovereign-council/

Rappelez-vous que ce sont les personnes qui ont remplacé le pape François par un imposteur portant un masque qui appelle à la vaccination de tous les humains sur Terre. Cet appel est lancé malgré plusieurs dénonciateurs qui avertissent que les vaccins à ARNm sont dangereux. Ils poussent également ces vaccins même si les demandes d’accès à l’information envoyées à 60 agences gouvernementales et internationales concernées, dont le CDC, l’OMS et Santé Canada, révèlent qu’aucun d’entre eux n’a la preuve que COVID 19, la raison des vaccins, existe même.

Les autorités militaires ont conclu : « Les divers gouvernements civils font preuve d’une naïveté étonnante dans toute cette affaire et nous soupçonnons fortement que beaucoup sont soumis à la contrainte de compromis et de contrôle ou reçoivent des incitations. » En d’autres termes, ils sont soudoyés, victimes de chantage ou menacés.

« C’est comme s’arracher les dents en essayant de se débarrasser de ces gouvernements. Au début, ils ne se soucient pas de commettre une haute trahison. Les personnes qui dirigent les gouvernements civils du monde doivent être traînées dans les rues et fusillées », ajoutent les sources.

Néanmoins, la campagne militaire et d’information contre les pousseurs de vaccin pandémique est en train d’être gagnée. Les révélations sur Anthony Fauci finançant la création de virus pandémiques se répètent désormais dans toute l’écosphère de l’information.

Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab et de nombreux autres criminels derrière ce stratagème ont déjà été arrêtés et/ou exécutés, selon des sources de la CIA, du Mossad, du MI6 et du Pentagone.

Selon des sources de l’agence, des arrêts de mort ont également été signés pour les personnes suivantes…