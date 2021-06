Ma clôture, esthétiquement, change tout, elle ne dissimulera pas la maison, ni sa terrasse, mais elle cache au moins la tranchée de la guerre de 14, la glaise et les débris de chantier. Cela dit, elle me coûte de l’argent, et puis la couche de terre est à côté si énorme, que lorsque le responsable de la situation se promène je vois ses épaules et sa tête, comme s’il montait la garde sur un rempart, sous lequel je l’assiège du fond de mon hamac, au milieu des fleurs et des herbes folles. Il me faudra des arbustes de trois mètres pour retrouver un peu d’intimité.

Je me suis confessée à monseigneur Théoctyste et lui ai dit que j’avais beaucoup de mal à rester sereine devant ce genre de choses, devant le massacre de Pereslavl, le mauvais goût fantastique, et il m’a répondu ce que je savais déjà, que les gens n’en sont pas responsables, parce qu’on avait exterminé la fine fleur de la nation, anéanti la paysannerie et son artisanat, ses traditions, mais qu’il comptait néanmoins sur le fond génétique, la mémoire génétique. Il pense aussi qu’après l’austérité soviétique, les gens ne sont pas repus des biens de consommation et font n’importe quoi par cupidité ou pour avoir l’air riche. En me donnant sa bénédiction, il m’a dit: »Ne vous indignez pas, le Christ sera de toute façon vainqueur ».

Ici, sur ce post de facebook, on peut voir que la plage municipale de Pereslavl, promise à la « rénovation » que l’on sait, et interdite tout l’été aux habitants non consultés, est envahie très naturellement par ceux-ci, désireux de profiter de ce qui est à leur disposition gratuite depuis la nuit des temps: leur lac et la possibilité de s’y baigner à la courte belle saison, nonobstant les projets d’on ne sait quels requins. La vie proteste.

Aujourd’hui, les croyants de Pereslavl, et les touristes, avaient rendez-vous près du café français pour la procession, le long de la rivière Troubej jusqu’à son embouchure, qui commémore le jour où la princesse Eudoxie, femme de Dmitri Donskoï, avait trouvé refuge avec ses enfants et la population de la ville, au milieu du lac, dans le brouillard qui les dissimulait aux Tatars désireux de s’emparer de ces otages. Traditionnellement, le clergé va bénir les eaux du lac au centre de celui-ci.

Auprès de l’éléphant rose se rassemblaient chasubles rutilantes, cosaques porteurs de bannières, pieuses créatures en fichu avec leurs icônes. Je rencontrais des tas de gens qui me saluaient chaleureusement! « Le Christ est ressuscité! » Beaucoup de visages me sont familiers mais je ne me souviens pas toujours de qui il s’agit, parce que je commence à connaître vraiment beaucoup de monde. Katia était revenue de Moscou jusqte à temps. J’ai cheminé avec une femme artiste peintre très sympathique, impossible de me souvenir de son nom. Nous nous demandions où était notre évêque, peut-être déjà sur place à l’embouchure? Et tout à coup, nous l’avons vu passer, dans une grande barque orange décorée de bleu, avec son clergé en robes de Pâques, rouges et or.

Sur le chemin, tout notre pieux cortège s’est retrouvé enlisé dans une flaque énorme, et nous essayions de marcher sur les côtés en file indienne, avec nos chaussures d’été qui s’enfonçaient dans la boue. « Plutôt que de bétonner le lac, dis-je à l’artiste peintre, ils referaient simplement ce chemin, en laissant tranquilles les berges de la rivière, juste un chemin décent, vous croyez que ça ne coûterait pas moins cher? »

A cause de la flaque, nous sommes arrivés trop tard pour le départ des barques vers le milieu du lac. Mais j’ai vu le retour, le drakkar de l’évêque, l’évêque lui-même, radieux, et le père André, de l’église de la Sainte Rencontre, qui se faisait une joie d’asperger les fidèles de la rive avec l’eau du lac récemment bénite, et je le fus des pieds à la tête, ce qui m’a bien rafraichie.

le père André, monseigneur Théoctyste et le père Serge

Après quoi tout le monde s’est retrouvé dans la cour de l’église des Quarante Martyrs, avec vue sur le lac, dont je me disais que pareillement béni, il devrait échapper aux sinistres projets des promoteurs. L’ensemble local chantait du sirop pseudo-folklorique soviétisé comme ils aiment, mais patriotique, quand même. Les gens étaient si heureux et si paisibles, si simples, si bienveillants, sous les nuages blancs et les mouettes torunoyantes, parmi les chasubles et les uniformes, et je me disais que la Russie, elle était encore là, malgré toutes les disgrâces imposées à cette pauvre ville. Je songeais à la procession de catholiques attaquée à Paris par des antifas, et je remerciais Dieu de pouvoir participer en paix à tout cela.

Le cosaque Romane, qui me fait ma palissade, avec sa femme, la folkloriste Olga

Je suis revenue à pied, avec Katia et une jeune femme, Dacha, dont la famille de marchands était à Pereslavl depuis le XVIII° siècle. elle s’intéresse au folklore, et à la restauration des vieilles maisons de sa ville, thèmes dont nous avons discuté en chemin. Un orchestre militaire, sur la rive, a retenu notre attention. Il jouait très bien de ces anciennes marches russes que j’adore, une pareille chose est-elle encore possible, dans la France cocopitaliste d’aujourd’hui, pourrie d’antifas? Ces accents martiaux et nostalgiques nous suivaient sur le pont qui enjambait la rivière, et les isntruments à vent étincelaient au soleil.

Katia près d’un églantier de la sorte que j’ai plantée chez moi

L’orchestre et un jeune inconnu en costume russe

Nous sommes ensuite allées finir la virée au café français où nous avons discuté de la situation générale. « Quel bonheur, disait Katia, que d’avoir un tel évêque, et de tels prêtres, si dévoués, Pereslavl est en ruine, il est la proie de toutes sortes de requins; il a une administration infâme, mais nous avons un clergé remarquable, d’un haut niveau spirituel.- Oui, c’est un peu comme en Ukraine, où ils sont au fond du trou, mais ils ont le métropolite Onuphre, un clergé sensationnel et des fidèles mobilisés. Eh bien nous, nous avons monseigneur Théoctyste, et il a un tel rayonnement, que sans avoir avec lui de relations vraiment suivies et amicales, il nous suffit de le voir, de recevoir sa bénédiction, de le savoir avec nous, pour être rassurés et soulevés vers le haut. »Bon, il y a bien quelques higoumènes féminines mégalomanes, mais rien n’est parfait…

