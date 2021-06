Migchels incrimine les banquiers centraux et le retour à l’étalon-or ; il rappelle que les prévisions Deagel sur l’effondrement de la population ont été retirées du web.

Il s’agit donc d’une manière plus informelle d’imposer la monnaie-or aux économies occidentales. Pas exactement « adossé à de l’or/convertible », mais une découverte de prix de premier plan pour l’or rare et en appréciation. Et apprécier la valeur de l’argent est bien sûr aussi déflationniste que possible.

Mais quelle que soit la façon dont cela fonctionne, la transition vers l’or va se produire. Et avec elle, la plus grande dépression va commencer.



Et encore : ce sera génocidaire.

Comparez les prévisions Deagel. Ils ont été retirés d’Internet il y a quelques semaines, mais depuis 2014, ils prédisent tristement que les États-Unis perdraient 70 % de leur population avant 2025, la Grande-Bretagne 85 % et le reste de l’Occident entre un tiers et la moitié. À la suite de l’effondrement financier.



Je ne dis pas que ça va être si mauvais, c’est trop terrible à contempler. Mais le moins auquel l’Occident soit confronté est un effondrement comme celui que l’Union soviétique a connu après 1989. Des millions de personnes sont mortes. Surtout les vieux. L’espérance de vie a chuté à moins de 60 ans.

Les retraités en particulier vont être très durement touchés. Il n’y aura plus de retraite. Notez que « le virus » cible également les personnes âgées. Ils prévoient clairement de réserver leur disparition sous « covid ».

CONCLUSION



L’Occident somnambule COURT à sa perte. La plupart des gens ne réalisent même pas que le Crunch est revenu en septembre 2019. Ces 12 000 milliards de dollars ont été ajoutés à l’économie par la Fed et le gouvernement. Obsédé par ‘le virus’, ou ‘le racisme’, ou ‘Bitcoin’.

Tout viendra avec un grand spectacle, proclamant victoire et « problème résolu », mais quelques mois plus tard, les premiers signes de pénurie d’argent commenceront à frapper l’économie.

Le style Great Reset WEF n’est que la distraction. Nous ne mangerons pas d’insectes à cause du « changement climatique », mais parce que nous aurons faim. Le verrouillage n’est pas non plus la cause des problèmes, c’est juste la loi martiale de garder tout le monde enfermé pendant qu’ils sont financièrement détruits. Il est utilisé pour la transition vers « la nouvelle économie ». De nouveaux verrouillages arriveront, lorsque Plandemic 2 ‘The Bio Terror Attack’ arrivera. La récente « exposition » du « virus » « fabriqué en laboratoire » n’est que la couverture, ouvrant la voie à ce verrouillage.



Mais il n’y a pas de virus . Il n’y a que des banquiers. Et le redémarrage du Crunch il y a 21 mois a marqué leur dernière offensive en route vers la monnaie mondiale et le gouvernement mondial.

