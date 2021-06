Pierre et la guerre avec la Russie : le point. LA RUSSIE AVEC 4% DU BUDGET MONDIAL DISPOSE DE LA MEILLEURE ARMÉE AU MONDE. LE BUDGET MILITAIRE DE LA RUSSIE EST ONZE FOIS INFÉRIEUR À CELUI DES USA. LA SYRIE N’EST MÊME PAS DANS LES 25 PREMIERS. LA FRANCE NE FERAIT PAS LE POIDS FACE À L’IRAN.

Les Russes ont aligné des colonnes de chars T90 sur toute la frontière.

Ils étaient partis.

Ils sont revenus ce week-end.

Les Russes ont détruit des véhicules blindés en Syrie.

Les occupants sont bien sûr morts.

Une vingtaine de bateaux de guerre en majorité anglais, US et NL arrivent vers Chypre à cette heure.

Brennos du Clan des Siliciens :

Retour des blindés russes aux frontières de l’Europe.

L’Armée ukrainienne recule et se retire à l’Est du pays refusant le combat.

L’Armée ukrainienne a retiré des centaines de chars et pièces d’artillerie.

Les Idiots de l’OTAN et les imbéciles américains insistent.

La Résistance ukrainienne pro russe a volé un train avec 6 chars Abrams et leurs munitions.

50 bâtiments de guerre russes sont dans les eaux internationales à proximitié des côtes américaines.

Le navire de guerre russe Karelia à un mile nautique dans les eaux internationale près des côtes US a essuyé deux tirs de missiles US. Missiles SM 6 détruits par le Karelia.

La frégate Amiral Grigorovich a tiré une dizaine de missiles à proximité du bateau de guerre GB Trent pour lui indiquer la sortie vers la mer Noire. Lequel Trent s’est exécuté.

La Russie ramène ses troupes aux frontières et déploient des centaines de chars T90 sur ses frontières.

Le missile Zircon entre en service.

Les sous- marins russes et bombardiers Tu 22 3M contrôlent la Méditerranée et sont capables de frapper n’importe où en Europe et au Moyen Orient.

La Russie a mis en garde le Japon en cas d’actions belliqueuses dictée par l’ordre américain.

La Russie n’est pas opposée a un traité avec le Japon sur une base responsable.

Le Japon est comme l’Europe sous occupation américaine.

L’opération internationale militaire La Pérouse sous commandement français avec la participation du Japon, de l’Australie, des USA, de l’Inde a fortement déplu à l’Armée russe et à l’Armée chinoise.

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/11_000001_00391.html

Comme en 14 ou en 39, le commandement et l’organisation de l’Armée française sont toujours aussi incompétents alors qu’ils disposent de budgets pharaoniques. A l’image de leurs alliés américains.

Le peuple syrien et Bachar al-Assad contrôlent toutes les zones de conflits en Syrie.

Les USA et leur allié Etat Islamique essuient revers sur revers.

La Turquie en grandes difficultés face aux actions militaires syriennes.

FEU D’ARTIFICE DE LA VICTOIRE DU 9 MAI 2021

Vladimir Poutine recadre la mégalomanie américaine et la stupidité européenne.

https://parstoday.com/fr/news/world-i97602-poutine_met_en_garde_les_usa!



Les descendants des Perses ont vaincu l’ordre américain.

En termes d’effectifs, l’Iran est la huitième armée au monde.

L’Armée française aurait bien du mal à mobiliser une Division. 15 000 hommes avec un budget cinq fois supérieur.

La France serait incapable de faire face à une insurrection des banlieues.

L’Iran dispose de technologies russes mais également des ses propres armes. Parfois « bidouillées, elles sont redoutables.

Certains de ses avions datent des années 70.

https://parstoday.com/fr/news/iran-i97550-l’iran_a_cassé_l’hégémonie_us

La Résistance Irakienne vire l’occupation américano-israélienne.

https://parstoday.com/fr/news/middle_east-i97548-irak_1ere_raid_au_drone_anti_cia

Le mythe de la CIA – au passage co-organisatrice du Grand Bluff Corona Virus a vécu.

Les Yemenites infligent défaites sur défaites à l’Arabie Saoudite.

Ansar Allah peut du jour au lendemain annexer 40% du territoire de l’Arabie.

La résistance irakienne vire l’Armée américaine d’occupation de l’Irak.

Le Hamas a vaincu l’armée régulière israélienne et son allié américain.

Les jeunes Jordaniens veulent reprendre la Cisjordanie.

Le Hezbollah d’Hassan Nasrallah est toujours en position d’attente.

https://alawata-rebellion.blogspot.com/2021/05/la-colombie-appelle-laide.html

Massacre en Colombie perpétré par la CIA, le pouvoir et mafia de la drogue

Macron, viré du Mali par l’Etat malien avance, invoque des motifs bidon :

CLASSEMENTS 2019 DES BUDGETS DANS LE MONDE.

LA RUSSIE AVEC 4% DU BUDGET MONDIAL DISPOSE DE LA MEILLEURE ARMÉE AU MONDE.

LE BUDGET MILITAIRE DE LA RUSSIE EST ONZE FOIS INFÉRIEUR À CELUI DES USA.

LA SYRIE N’EST MÊME PAS DANS LES 25 PREMIERS.

LA FRANCE NE FERAIT PAS LE POIDS FACE À L’IRAN.

LES USA SONT LARGEMENT NUMÉRO 1 MONDIAL DU MARCHÉ DES ARMES AVEC PRÉS DE 50% DE PART DE MARCHÉ. LA CHINE EST SECONDE. FRANCE ET GB SUIVENT.

LE YEMEN, UN DES ETATS LES PLUS PAUVRES AU MONDE, EST EN PHASE D’ANNEXION DE L’ARABIE SAOUDITE QUI DISPOSE D’UN BUDGET MILITAIRE ANALOGUE A CELUI DE LA RUSSIE.

Zone contenant les pièces jointes

Prévisualiser la vidéo YouTube Салют в честь Дня Победы

Салют в честь Дня Победы