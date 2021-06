Chez moi les infirmières de notre service de santé arpentent les couloirs de nos bureaux pour rabattre les clients vers la soupe chimique!! Elles nous vendent ça comme une aubaine!!! Qui ne veut du bon Pfizer? Premier arrivé, premier servi!!

Et mes pauvres camarades de tomber dans le panneau… las pour l’essentiel, ils imaginent qu’on finira par les laisser tranquilles, libres d’aller voir des concerts de daube ou d’aller acheter de la merde en promo en tongs à la frontière espagnole…je me fais discret…bientôt, je ferai partie des derniers non vaccinés…si la vérité ne finit pas par l’emporter, et rien ne laisse penser qu’elle l’emportera, je finirai par avoir le choix entre le poison ou la démission, par ce que je ne pourrais plus travailler si je refuse un vaccin obligatoire…….pas facile… On compte sur la Providence, mais pas sûr qu’Elle compte sur nous…je me dis qu’après ça, la marque de la bête ne sera qu’une formalité… le troupeau est prêt à se faire injecter du poison pour qu’on le laisse libre d’en prendre d’autres en terrasse ou dans des salles de concert, il acceptera bien vite la suite…pauvre troupeau…alors on prie, dans le refuge de notre forteresse intérieure, on se dit que la mort devient plus facilement acceptable quand la vie devient si médiocre…que craindre quand la mort devient désirable…et puis la pêche revient. Le mal ne peut pas l’emporter comme ça !!!