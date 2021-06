Aucune réflexion, aucune recherche, les gens ne lisent pas, ont une foi inébranlable en l’autorité, c’est terrifiant à un point que j’en arrive à penser : « tant pis pour eux, qu’ils crèvent… »

Mon second ami n’était pas vacciné, il a la phobie des piquouses, mais ce n’est qu’un sursis, le bougre ne compte pas s’arrêter de voyager hors de France, du coup il y passera à coup sûr… D’ailleurs sa compagne est vaccinée et fait pression.

Nous vivons en plein cauchemar, même parmi les « résistants » je pense qu’à terme 90% d’entre eux craqueront sous la pression.

La foi des 10% restant va être mise à rude épreuve, courage à toutes et tous!

Quant à moi il ne me reste plus qu’à apprendre le russe et à filer en Sibérie, peut-être qu’ils n’iront pas nous traquer dans ces espaces infinis…

SERGE :

Bonjour M. Bonnal.

Ce Machiavel? Quelle lucidité quant à la Nature humaine et aux caractéristiques du Pouvoir!

« La meilleure forteresse des tyrans, c’est l’inertie des peuples. », Nicolas Machiavel Pas grand chose à rajouter.

Quand le Général hiver et avant, le Colonel automne pointeront leur nez, après un été de multiples divertissements (mérités?!) pour les européens en général, et les français en particulier – mais pas que -, la fin 2021 et début 2022 s’annoncent dantesques et riches en événements crisogènes qui vont surprendre un grand nombre, très grand nombre de personnes.

Une analyse plus que pertinente de la part d’une personne très lucide.

Cordialement,

