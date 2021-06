Delhi et Londres avaient le même nombre de cas de covid le 1er juin , devinez ce qui va se passer ?

L’échec de la politique sanitaire anglaise ou l’anticipation de ce qui nous attend pour avoir fait confiance aux bonimenteurs de big pharma …

L’interdiction des traitements précoces et la manipulation de l’opinion conduisent droit dans le mur. L’Angleterre s’affole devant la progression du variant delta (indien) et constate que si les vaccins réduisent le risque d’infections les formes graves sont plus fréquentes .

65% des Anglais ont au moins une dose mais les vaccinés représentent près de la moitié des décès , ceux qui ont deux doses représentent 45% de la population et un tiers des décès. Nous sommes très très loin des 95% d’efficacité…LA PROTECTION VACCINALE SE REVELE INFERIEURE A CELLE DE LA VITAMINE D