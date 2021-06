Tucker Carlson (Fox News): Les organisateurs de l’« insurrection » du 6 janvier étaient des actifs du FBI

Mercredi, 16 Juin, 2021 par: Ethan Huff

Tags: capitole , tromperie , état profond , faux-drapeau , FBI , informateurs , insurrection , Joe Biden , Trump , partisans Trump , Tucker Carlson , soulèvement , la Maison Blanche , la suprématie blanche

( Natural News ) Tucker Carlson de Fox News est convaincu que le FBI avait des informateurs à l’intérieur lors de « l’insurrection » du Capitole du 6 janvier pour présenter les partisans de Trump comme des « terroristes nationaux ».

Dans un segment récent, Carlson a fait valoir que certains des co-conspirateurs non inculpés de la mêlée avaient été plantés là par le FBI pour diriger le tout, donnant l’impression que Donald Trump avait ordonné à ses partisans de prendre d’assaut le Capitole et de prendre quelques selfies.

Cette réponse de Carlson est intervenue après que le procureur général Merrick Garland a accusé « la race blanche » d’être la « principale menace extrémiste violente domestique » aux États-Unis en ce moment, se référant bien sûr au faux drapeau du Capitole comme « preuve » de cela.

La gauche continue d’avoir mal au ventre à propos de l’affichage du 6 janvier, qui n’a même pas failli causer la quantité de dégâts et de violence provoqués par Black Lives Matter (BLM) et Antifa tout l’été dernier. Pourtant, «l’insurrection» reste la pire chose qui soit jamais arrivée dans l’histoire américaine, selon les démocrates, car quelques politiciens ont eu peur quand cela s’est produit.

« Comme la plupart des gens que vous voyez à la télévision, il veut que vous croyiez, et que l’histoire enregistre, que le 6 janvier était une tentative d’insurrection de révolutionnaires suprémacistes blancs déterminés à prendre le contrôle de ce pays », a déclaré Carlson lors du segment.

«Nous sommes venus si près, a déclaré Merrick Garland. Et c’est pourquoi « Nous devons adopter une réponse sociétale plus large pour s’attaquer aux racines plus profondes du problème. »

Le FBI est à blâmer pour « l’insurrection », pas pour les « suprémacistes blancs »

Comme d’habitude, les politiciens de l’establishment aboient depuis quatre mois sur la façon dont «l’insurrection» nécessite un resserrement de l’étau autoritaire. BLM et Antifa peuvent incendier des entreprises et tuer des gens – pas de problème – pour montrer leur solidarité envers les Noirs, mais à la minute où le FBI organise un incident sous faux drapeau pour piéger les Blancs, la tyrannie doit s’ensuivre.

Cela semble être l’essentiel du segment de Carlson, en tant de mots. Blâmer « la race blanche » pour un incident grave provoqué par l’État et conçu pour accuser des personnes à la peau claire de « terrorisme domestique » est l’une des plus anciennes tactiques autoritaires du livre de jeu.

Nous savons déjà qu’au moins l’un des organisateurs de « l’insurrection » est un informateur du FBI qui a été planté là pour piéger ceux qui s’étaient présentés pour protester contre la fraude électorale évidente qui s’est produite en novembre.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est qui a tiré et tué Ashli ​​Babbitt, bien qu’il y ait « plus de 10 000 heures d’enregistrement de surveillance du Capitole américain le 6 janvier » que personne dans le grand public n’a encore vu.

Il y a aussi « Personne deux » et « Personne trois », deux autres individus présents sur les lieux qui n’ont pas été identifiés. Qui étaient ces gens et pourquoi étaient-ils là ? Et plus important encore, travaillent-ils aussi pour le FBI ?

« Sans faute, le gouvernement a jeté le livre à la plupart des personnes présentes au Capitole le 6 janvier », a déclaré Carlson. « Il y avait un coup de filet à l’échelle nationale pour les trouver. Et beaucoup d’entre eux sont encore à l’isolement ce soir.

« Mais, étrangement, certaines des personnes clés qui ont participé le 6 janvier n’ont pas été inculpées. Regardez les documents. Le gouvernement qualifie ces personnes de « co-conspirateurs non inculpés ». Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que dans potentiellement tous les cas, il s’agissait d’agents du FBI. »

Carlson a poursuivi en révélant que la « personne deux » avait séjourné dans le même hôtel qu’un homme appelé Thomas Caldwell, qui prétend être membre du groupe Oath Keepers. La « personne deux » a été identifiée comme celle qui a « pris d’assaut les barricades » juste à côté de Caldwell.

« La personne deux et la personne trois étaient les organisateurs de l’émeute », affirme Carlson. « Le gouvernement sait qui ils sont, mais le gouvernement ne les a pas inculpés. »

