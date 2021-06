Bernanos en 1947 : « Le mot de progrès sera le dernier qui s’échappera de leurs lèvres à la minute où la planète volera en éclats dans l’espace. Leur soumission au progrès n’a d’égale que leur soumission à l’Etat et elle a absolument le même caractère…Dieu s’en va, Dieu se retire de nous, comme il nous laisse à la fois vides et lourd (La liberté pourquoi faire ?)… »

Ils se résigneront à naître bossus, tordus, ou couverts d’un poil épais comme le cochon des Bikini, en se disant une fois de plus qu’on ne s’oppose pas au progrès. Le mot de progrès sera le dernier qui s’échappera de leurs lèvres à la minute où la planète volera en éclats dans l’espace. Leur soumission au progrès n’a d’égale que leur soumission à l’Etat et elle a absolument le même caractère… L’Etat les décharge du soin de disposer de leur propre vie en attendant le jour où il les exemptera de pensée… Ce durcissement, ce raidissement, cette sclérose de conscience, ce tarissement des sources profondes de l’âme est un phénomène universel, mais voilà treize longs mois que je l’observe dans mon pays, parmi les miens, avec une angoisse intime et comme religieuse, une épouvante sacrée. Dieu s’en va, Dieu se retire de nous, comme il nous laisse à la fois vides et lourds…. Cette liberté intérieure c’était Lui : nous l’avons perdu, c’est Dieu que nous avons perdu avec elle (Bernanos)…

Bernanos enfonce un clou cruel dans notre inconscience confortée :

« Les puissantes démocraties capitalistes de demain, organisées pour l’exploitation rationnelle de l’homme au profit de l’espèce, avec leur étatisme Forcené, l’inextricable réseau des institutions de prévoyance et d’assurances, finiront par élever entre l’individu et l’Église une barrière administrative qu’aucun Vincent de Paul n’essaiera même plus de franchir. »

Et il annonce, notre Bernanos, Jean XXIII, Paul VI ou Bergoglio, le polonais d’Assise, qui l’on voudra :

« Dès lors, il pourra bien subsister quelque part un pape, une hiérarchie, ce qu’il faut enfin pour que la parole donnée par Dieu soit gardée jusqu’à la fin, on pourra même y joindre, à la rigueur, quelques Fonctionnaires ecclésiastiques tolérés ou même entretenus par l’Etat, au titre d’auxiliaires du médecin psychiatre, et qui n’ambitionneront rien tant que d’être traités un jour de « cher maître » par cet imposant confrère… Seulement, la chrétienté sera morte. Peut-être n’est-elle plus déjà qu’un rêve ? »

Dernière envolée splendide :

« Tout ce que la cathédrale avait jadis rassemblé le long de ses flancs énormes, avant de jeter au ciel ainsi qu’un cri triomphal sa flèche vertigineuse, le troupeau des grandeurs humaines, s’éloigne, se disperse. Le prêtre médiocre les voit d’ailleurs partir sans regret. »

