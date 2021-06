https://mobile.twitter.com/achabus/status/1405824628753326085

UN LECTEUR :

La fermeté du président Poutine ne se montre pas face aux journalistes us: elle se démontre dans les actions de la flote et de l’aviation russe du Pacifique à Hawaï, face aux navires de l’otan en mer Noire, face aux 2 flotes de l’otan articulées autour des porte-avions français et british présentes dans le sud de la Méditerranée devant les bases de Khmeimim et de Tartous et face à la flotte de l’otan présente en mer Baltique.

Elle se manifeste aussi par le fait de faire savoir urbi et orbi que les Missiles Topol sont mis en patrouille de guerre.

M. Poutine n’a pas, non plus, pour objectif de contraindre les usa-otan à faire des bêtises.

Des moyens de guerre extrêmement dangereux pour la Russie et pour le monde sont déjà bien assez nombreux sur tous les fronts de Russie, et il ne faut qu’une étincelle pour que tout saute.

Avant la guerre, on peut toujours dire untel est plus fort, ou moins fort, ou pas assez ferme. Mais une fois la guerre engagée, ont sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle fini, et on commence à compter les cadavres et à constater les destructions DES 2 COTÉS.

Le travail de M. Poutine était de sonder l’ectoplasme us et c’est ce qu’il a fait.

Pour le reste, c’est sur le terrain que ça se joue.

À mon sens, les us-otan n’attaqueront, ni le Donbass, ni la Biélorussie, ni la Crimée, Ni la Syrie; même si M. El Assad est réélu pour 7 ans avec plus de 95% de votes favorables.

Avant la rencontre, 2 F-35 sionistes ont tenté l’approche de Tartous et ils ont été repérés et interceptés.

Les TU-22 M3 sont à Khmeimim. Les TU-160 ont mené un exercice de destruction de la flotte otan en Baltique accompagnés par de SU-30 et SU-27.

À Hawaï, le sous-marin nucléaire USS North Carolina a été repéré et pourchassé par les TU-140 et les forces aérospatiales ont mené un exercice de destruction de l’un des plus grandes bases militaire us.

Que vous faut-il de plus comme marque de fermeté?

