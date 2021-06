https://leblogalupus.com/2021/06/14/mondialisme-ce-ne-sera-pas-agreable-mark-carney-devoile-le-nouveau-monde-dystopique-qui-nous-attend-pour-lutter-contre-la-crise-climatique/

NIOUZES ENERGETIQUES 1806/2021

18 Juin 2021 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Actualités, #Energie

– Le nanard appelé EPR fait des siennes, une chinoiserie. Incident, mais les autorités ne veulent pas arrêter la centrale. Problèmes d’approvisionnements électriques ?

– nucléaire toujours, ITER est dans les choux, mais c’est pas grave, les cons-tribuables sont là pour payer le train de vie des physiciens fous. 44 milliards dépensés, contre 4.5 prévus à l’origine. « Un petit groupe de physiciens […] a désinformé le public afin de s’assurer le maintien de ses financements publics. »

Pour comprendre les énergies, il faut comprendre que devant chaque niche énergétique, il y a un chien qui aboie fort et qui mord. Surtout si les branleurs qui l’occupent ne savent rien faire.PUBLICITÉ

On nous parle de 2070. De quoi rire, en 2070, le déclin énergétique aura emporté notre monde…

– Pour le pétrole de schiste, confirmation. les USA ne pourront pas tripler la production. Elle plafonne déjà et est tombée en deça de son maximum. D’autant que les plate-formes de forages, ont vu leur nombre drastiquement diminuer, les appareillages étant détruits, et les compétences licenciées… 1100 jadis, 450 aujourd’hui, il faudrait un temps fou pour les recréer.

Donc, le seul maintient des capacités serait déjà une performance.

– La part du renouvelable n’a pas bougée en une décennie mais ce qui va changer dans celle-ci, c’est qu’en dehors du renouvelable, le fossile va se ramasser gravement. D’autant que le phénomène est déjà amorcé. La progression est le fait du début de décennie, après, à la fin, ben ma foué…

Seul, le gaz naturel poursuit sa course en avant, mais apparemment, les premiers grincements de l’approvisionnement ont eu lieu. Cet hiver, on a du faire appel au charbon pour pallier le manque de gaz. certainement pour produire l’électricité. Ce qui ne change rien au fait que le charbon n’est plus rentable. Un bref rebond n’est pas significatif. Y aurait il eu un froncement de sourcils du kremlin ?

Il a fallu, pour que le renouvelable perce, que les autres énergies entament leur danse de la mort.

– Pour faire des prospectives réalistes, il faut des données réalistes. Le réchauffement climatique, c’est le réchauffement de cerveaux malades. Parler de tonnes de charbon, de pétrole, de M3 de gaz, de tonnes d’uranium, c’est possible. Cela a un sens, le réchauffisme n’en a pas.

– Toute baisse d’utilisation d’une ressource n’est pas linéaire. Cela peut rebondir de cours laps de temps. mais cela ne dure pas. Parce que ce n’est pas un bref + 10 % qui relancera une industrie déficitaire.