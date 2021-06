J’étais très inquiète, au début de l’opération Covid, l’année dernière, non à cause du virus, mais parce que cela semblait déclencher ici une sorte de coup d’état. Sobianine se comportait à Moscou comme un seigneur mafieux dans son fief. Poutine semblait méconnaissable, et surtout extrêmement absent. Puis, alors que la France se transformait en asile de fous qui me rappelait le Rhinocéros de Ionesco, j’observais qu’en fin de compte, la Russie faisait plutôt semblant. J’aurais préféré qu’à la façon de Loukatchenko, elle ignorât carrément tout le cirque de la pieuvre mondialiste. Mais les pressions de la caste étant ce qu’elles sont, je me disais, comme beaucoup de Russes, que Poutine finassait, gagnait du temps, louvoyait.

Or voilà que par l’intermédiaire de Sobianine, l’offensive des psychopathes mondialistes se déchaîne sur la Russie. Vaccination obligatoire pour Moscou et les villes de plus d’un million d’habitants. Le cirque recommence, de plus en plus sinistre, et la caste ne cache même plus ses intentions, soutenues en cela par trop d’imbéciles confiants ou de mesquins avides de jouer les redresseurs de torts. Je ne comprends pas comment il est possible de ne pas voir ce qui se passe, et encore moins comment on peut approuver cela avec enthousiasme, et même la joie mauvaise de voir mettre au pas les récalcitrants, c’est comme un mauvais rêve. Et Poutine, comme dit Dany, soit il ne peut rien faire, soit il est dans le coup. Contrairement à ce qu’on nous fait croire, il a peu de pouvoir sur ce qui se passe à l’intérieur du pays.

Il me semble que les Russe sont moins prêts que les Français à accepter des vexations et des contraintes inacceptables, peut-être ont-ils déjà trop soupé du totalitarisme dans lequel la France se précipite. Ils croient aussi moins systématiquement ce que racontent les médias. Et pour tout dire, leurs médias sont quand même moins unilatéraux que les médias français.Néanmoins, les pressentiment sinistres ne me lachaient pas hier soir et je ne parvenais pas à aller dormir. J’ai regardé Regain, parce que Dany l’a beaucoup aimé et moi, dans ma jeunesse, pas du tout. J’avais adoré le livre, j’étais une fan de Giono. Il y avait dans le livre une exultation de la vie, une extase païenne qui semblaient absentes du film. Mon beau-père me disait: « les gens pensent tous que le midi c’est Pagnol, alors que le vrai midi, c’est Giono. »

Néanmoins, a notre époque horrible, le film m’a fait retrouver un monde encore normal, celui qu’incarnait mon beau-père. Des gens dignes, simples, humains qui aimaient la terre. Il n’y a même pas une centaine d’années entre ce film et nous, entre Giono et nous, quand je le lisais, ce monde-là existait encore. Il a été si radicalement, insidieusement et iùpitoyablement détruit que l’on se retrouve au bord de la fracture, de la crevasse qui nous sépare de lui et nous interdit tout retour en arrière, en train de se frotter les yeux avec angoisse, et devant, c’est quoi ? L’enfer transhumaniste, la termitiere bétonnée, le Mordor.

Encore que le Mordor et ses émissaires infernaux aient une certaine grandeur par rapport aux démons auxquels nous avons affaire, tous ces répugnants vieillards génocidaires qui se prennent pour des surhommes et ressemblent à des morts vivants, ces goules politiciennes en tailleur Chanel, ces jeunes gens insipides, froids et propres sur eux qui semblent le produit de copulations virtuelles entre un ordinateur et une imprimante.

