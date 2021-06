Victimes d’une agression avec ma femme ce soir. Ça aurait pu être pire. Le pare-brise de ma voiture est totalement pété. Je tais certains faits car une plainte est en cours. Deux petits culs blancs bien éméchés avec qui je me suis embrouillé car il s’en prenait à un portail.

Dans un village. 19h40. Nous sortons d’un restaurant dans lequel il n’y avait plus de place. Nous ressortons. Je passe devant ces deux petits enfants de coches et je leur dis gentiment « du calme les gars ». Supporter de foot enragés car des restants de ce putain de drapeau français coulait sur leur faces de porcs. Les types sont venus vers moi, de manière agressive. Je fais face. J’ai réfléchi à la vitesse de l’éclair : je frappe ? ma femme ? armés ? conséquences ? justice ? tribunal ? risque de tuer ou d’être tué ? etc. Ma femme paniquée, terrorisée. Moi, extrêmement calme, pragmatique et flegmatique (comme dit mon père, de tempérament germanique). Je les ai tenus en respect d’une certaine façon que je tais. Ils nous suivent mais étaient hésitants. Je marche tranquillement. Je calme ma femme. On rentre dans la voiture. L’un des individus prend un objet dans sa voiture et nous le jette très violemment sur le pare-brise. J’accélère. Je quitte les lieux. Ma femme appelle les gendarmes. Signalement. Arrivés à L., commissariat. Le bleu de l’accueil nous répond de remplir une pré-plainte en ligne. Nous rentrons et je fais.

SOS médecin pour ma femme. Il vient chez nous. Certificat médical. Vu que j’ai effectué la pré-plainte en ligne, je dépose la plainte finale avec documents divers lundi.

Le poulet m’a confirmé le déchaînement de violence qui a lieu dans la matrice du Mal qu’est la France. Le toubib également, rajoutant que les gens deviennent de plus en plus cinglés et violents. Les deux me confirment que c’est une tendance très profonde.

Je viens sincèrement de réaliser que je n’étais plus seul. Je suis bel et bien marié. Lucidité brutale. J’ai eu infiniment plus peur pour ma femme que pour moi. L’action est rendue impossible car je ne veux pas être séparé de mon épouse par cette justice française qui n’est plus à décrire.

J’ai pris la décision irrévocable de ne plus sortir le soir avec ma femme et d’encore plus fuir ces démons de gens.

Pays totalement invivable. Partir ? Il le faudrait. Mais pas les moyens matériels ni professionnels et parents vieillissants.

Ne venez pas en france. C’est un requiem que l’on écoute, la bouche remplie de la terre molle et humide d’un cimetière.

