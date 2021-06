Le taux de positivité est tombé aujourd’hui à 1%, tellement faible que les tests, toujours aussi nombreux, toujours aussi coûteux, n’ont plus de sens.

Le Conseil d’État, lorsqu’il précisait qu’il devrait être « mis fin sans délai » à « l’ensemble des décisions prises […] dès qu’elles ne seront plus nécessaires », n’imaginait probablement pas que la situation puisse devenir plus positive que ce qu’elle est devenue aujourd’hui !

Comment considérer que les mesures imaginées mi-mai soient toujours à ce jour « *strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus* et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » ?

Comment raisonnablement imaginer que les dispositions du pass sanitaire puissent comporter le moindre intérêt, avoir le moindre impact sur la situation ?

Aussi, il serait absolument inouï que MM. Jean Castex, Gérald Darmanin, Olivier Véran, osent soutenir que les conditions imposant de mettre en application l’article 1) IV ne sont pas réunies.

Ils devraient au contraire se réjouir d’être en mesure d’abroger ce décret devenu caduque !

Le cas échéant, un recours devant le Conseil d’État sera nécessaire. Il me semble que, s’agissant ici d’attaquer un décret signé par des ministres, le recours à un « avocat aux conseils » est obligatoire.

J’en appelle aux députés, aux sénateurs, aux associations pour agir.

source : https://threadreaderapp.com

PIERRE :

J’ai écris en Mars 2020 que la guerre était inévitable.

Que la fable du Couillonavirus, une organisation CIA-NSA-Pentagone-Big Data-Big Pharma- se terminerait par un beau feu d’artifice !

Biden a tenté de rejouer la pièce des Accords de Munich. Pour gagner du temps. Quelqu’un a du leur souffler qu’une arme US serait bientôt prête ou une connerie comme ça.

Gerasimov et Shoïgou n’ont pas changé un iota à leur programme d’actions, c’est manifeste. Et c’est ce que pensais qu’ils feraient !

En Frônce, partout où je passe, c’est la catastrophe !

30% des restos ne rouvriront pas. Une bonne partie de ceux ouverts, le regrettent déjà.

– 30% dans les bagnoles.

Manitou, très bonne entreprise présente dans de nombreux secteurs et donc bon étalon publie une baisse de chiffres d’affaires de moins 35% sauvée par des chiffres encore solides dans le milieu agricole.

En somme baisse du PIB de l’ordre de 25 à 30% et non les chiffres fantaisistes annoncée par l’enrhumé giflé par le Damien de la Maison de de Tain l’Hermitage.

Rappel de ses deux anciens réalistes sketches :

