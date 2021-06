365.000 adolescents âgés de 12 à 17 ans ont reçu une injection en une semaine, a précisé le ministère ce mardi.

Le ministère de la Santé reste sur ses gardes face à l’évolution du variant Delta. Après six mois, un long chemin reste à parcourir avant que la campagne française arrive à ses fins, et une course contre-la-montre est engagée avec le variant Delta, largement répandu au Royaume-Uni, a indiqué le ministère des Solidarités et de la Santé, ce mardi. Désormais, 82% des Français âgés de plus de 70 ans ont reçu au moins une dose, contre 79% pour les plus de 60 ans et 75% pour les plus de 50 ans. La barre symbolique des 60% est enfin franchie pour l’ensemble de la population adulte.

À LIRE AUSSI :Covid-19: pourquoi la Haute Autorité de santé a donné son feu vert à la vaccination des adolescents

Cette accélération reste insuffisante, tempère le ministère. «Il faut amener un maximum de personnes vers la vaccination, mobiliser les gens», martèle-t-on. 300.000 créneaux de première injection sont disponibles sur les trois jours à venir sur le territoire, avec un rappel prévu, au minimum, trois semaines plus tard. De quoi «être vacciné tranquillement avant la mi-juillet, et être totalement protégé d’ici cinq semaines», pour les vacances, souligne le ministère.

L’empressement des autorités à voir les injections se multiplier se comprend aisément. Le variant Delta est désormais au centre de l’attention : «on ne peut pas passer à côté de cette chance» de se faire vacciner, note le ministère, qui appelle à «mettre toutes les chances de notre côte» pour ne pas laisser le variant mettre en péril la rentrée prochaine. «Tout se joue maintenant», s’inquiète-t-on, d’autant plus qu’une dose réduit les formes graves de 60%, contre 90% pour deux doses, a indiqué le ministère, citant les données des autorités sanitaires britanniques.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vaccination-contre-le-variant-delta-tout-se-joue-maintenant-martele-le-ministere-de-la-sante-20210622