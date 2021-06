Hier à Paris :

– Personne sur la route, 2h15 de vezelay à paris 15e , garé : génial

– A paris, zéro touristes étrangers. La rue de rivoli , avant 5 voies pour les voitures, maintenant que des voies pour vélos, bus et taxis.

– Paris vide est une très belle ville

– Rue de rivoli, à 19h, entre le Ritz et Angélima, j’étais SEUL dans un beau café, tranquille !

– Personne ne veut de nos métiers « manuels » : notre serveuse ce matin n’est pas venue ayant attrapé une gastro chez mac Do.

Seul en service, avec les 2 personnes en cuisine, j’ai fait 45 couverts. Nous étions complets à 12h30.

– A 15h30 j’étais les pieds dans la rivière, tranquille

Une bombe à neutrons

Le vax les a anesthésiés

http://lachute.over-blog.com/2021/06/pele-mele-du-23/06/2021.html

Chaque année, aux vacances, il « faut faire », une destination. Fabrique du désir, entrée dans les moeurs. La retraitée qui vend en viager donne le « la » aussi. Si elle vend, c’est pour « profiter de la vie », et « faire des voyages et des croisières », parce que le salarié ou la retraité qui ne « font pas », sont des ploucs et des moins que rien.

On définit le bonheur « comme un état d’accomplissement atteint lorsqu’un homme satisfait tous ses désirs ». Comme les désirs sont illimités, le bonheur du posséder n’est jamais atteint. Il faut toujours faire plus.



Les jocrisses amateurs de ceci ou de cela, sont dans l’optique du toujours plus, et de la jalousie sociale, comme disait le Néarque d’Astérix. Ces groupes de retraités, jadis parlaient de choses et d’autres. Aujourd’hui ils parlent de leurs voyages, et la pression sociale du groupe invite beaucoup de gens à les faire. Même si ça les emmerde (ce qui est fréquent). Quand aux salariés, qui n’a pas vu ces gens épuisés d’être partis ? Mécontents, aigris, mais qui remettront ça parce que c’est ce qu’on fait.

Pareil pour certaines choses. Une chaine de télé, puis 2. Puis 3… Puis 200… Alors que le temps d’écoute n’est pas extensible…

Lutte des classes aussi. Dans bien des copropriétés, les anciens propriétaires refusent les travaux d’économies d’énergies, parce que EUX, n’auront pas de retour sur investissement.

Un ami m’a dit, qu’il avait été à Cuba, société largement post pétrolière ou du moins, à un étage nettement en dessous du notre. Les gens étaient instruits, parlaient plusieurs langues, avaient une culture impressionnante et semblaient heureux. Leurs besoins de base étaient somme toute couverts. Ici, on a des bougistes éternellement insatisfaits. Et souvent totalement abrutis, qui ne connaissent même pas la littérature française, que les cubains leur citeraient en français. Pour l’abruti de base en France, il va en CFA, ne sait (ou sait à peine) lire, écrire, compter et est incapable de suivre une consigne simple. Il a une excuse, il n’a fait que 14 ou 15 ans d’école, où l’on a amplement rempli la mission de base : ne rien lui apprendre du tout.

Patrick Reymond

http://lachute.over-blog.com/2021/06/confirmation.html

https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-and-uk-build-warships-establish-naval-bases-together

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tirs-de-semonce-russes-contre-un-navire-britannique-en-mer-noire-20210623

https://www.unz.com/ghood/endorsing-a-call-for-the-new-american-flag/

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/06/union-europeenne-nos-morts-et-nos.html