Le sprinteur Christophe Lemaitre ne s’alignera pas aux Championnats de France Elite, en fin de semaine à Angers. Sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo est très improbable.

Christophe Lemaitre ne défendra donc pas ses chances ce week-end à Angers. Cette décision a été prise avec son staff technique, car l’athlète « n’est pas à 100 % de ses moyens physiques, suite notamment à de mauvaises réactions aux vaccins contre la COVID-19 », a-t-il fait savoir dans un communiqué.

« Il y a eu une période où ses tests étaient excellents, au même niveau qu’avant et puis il s’est fait vacciner, on ne l’a plus reconnu », explique Pierre Carraz, l’un de ses entraîneurs.

Cette situation est critique pour le médaillé de bronze du 200 m des Jeux de Rio : auteur d’une saison pour l’instant ratée, il n’a pas réussi les minima internationaux exigés sur 200 m (à réaliser jusqu’au 29 juin). Sa seule chance de voir les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août) est désormais d’être repêché pour le relais 4×100 m, mais il n’est que le 16e Français au bilan sur la distance.

« Ça ne sert à rien d’aller aux Jeux pour se faire éliminer en séries », ajoute Thierry Tribondeau, son autre coach.



« C’est difficile pour moi de prendre ce type de décision »

« Bien évidemment, c’est difficile pour moi de prendre ce type de décision. Mais il faut être réaliste, je ne suis pas en mesure de défendre mes chances aux Championnats de France. Je dois me résoudre à y renoncer aujourd’hui, a expliqué le Savoyard. Je vais digérer cette décision, continuer à m’entraîner pour retrouver mes sensations et terminer la saison sur une performance à la hauteur de mes ambitions. »

