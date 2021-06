Joseph n’avait pas quitté la BAD depuis une heure que la pluie lui fait accélérer le pas en direction du bois où il s’est installé un mois plus tôt. Une écharde dans le doigt, en pénétrant dans le roncier où il avait repéré la veille un couple de faisans, il est d’autant plus pressé de rentrer qu’on est au mois de novembre. S’arrêtant net tandis qu’il sent une odeur de cuisine lui monter au nez, inexplicable.

Cela fait trois mois que le gouvernement pourchasse les anti-vax, empilant interdits et multipliant brimades. Sa décision n’a pas été difficile à prendre, d’abord il était en train d’aménager une base autonome dans un blockhaus, souvenir champêtre de la Wehrmacht à quelques encablures du village, quand la plandémie, c’est ainsi qu’il se plait à la nommer, s’est répandue. Enfin sa vie avait toujours été placée sous le signe de l’autonomie, et sa fierté, de n’avoir jamais été salarié. Mais pour l’heure il va devoir improviser.

Le temps pluvieux accompagnant les nuages bas ne facilite pas l’observation. Le mieux est de longer la clôture pour tenter de repérer s’il y a des véhicules et voir où aurait pu pénétrer l’intrus… ou LES intrus. L’idée qu’ils puissent être plusieurs assombrit ses pensées. Bon, Joseph est armé, mais de là à tirer… Et où est donc passé ce putain de chien ? Lui ont-ils fait du mal ? Joseph ne sait plus où donner de la tête, se hâtant en direction du blockhaus d’où il peut désormais distinguer la fumée qui s’échappe. La soirée qui s’annonçait paisible, il ne lui restait seulement qu’à réchauffer une casserole de petits pois, donner à manger au chien, enlever son écharde qui commence à le lancer et sécher ses grolles avant de s’endormir prend une tournure imprévue. Ses rangers font flop flop.

Sous le noyer près de l’entrée est garé un quad qui semble être celui de Patrick, oui, il en est sûr! Soupir de soulagement. Mais une camionnette à côté, avec une antenne bizarre sur le toit le fait s’accroupir d’un coup. Son coeur bat, il jette un œil autour et voit le chien qui le regarde et agite la queue. Imothep, viens, souffle-t-il. L’odeur de cuisine, c’est la marmite avec les petits pois que Joseph a laissé sur le poêle avant de partir, probablement.

Mince, la camionnette on dirait que c’est FR3 ! Qu’est-ce que c’est que ce bazar ? Joseph se relève. La BAD est éclairée, Joseph entre, un peu sur ses gardes, et aperçoit Patrick venant vers lui avec un grand sourire. « Comme il pleuvait nous ne sommes pas resté dehors, je leurs ai dit de rentrer…ouah, t’es trempé… » Avec lui, il y a une fille et un jeune homme qui se lèvent de concert, l’air intimidés mais Jo n’est pas sûr, avec leurs masques. Deux appareils photos sont posés sur la table. Joseph regarde les journalistes : La fille a les cheveux attachés, le jeune homme une tête de gauchiste avec son chignon et ses lunettes de la sécu. Puis Jo lève les yeux car son regard est capté par l’immense drapeau que Patrick a ramené à Jo pour décorer le blockhaus. Patrick est un mec marrant et brocanteur. Sur le drapeau rouge et noir, deux lettres d’un jaune éclatant et immenses se détachent: SS. Ses yeux rencontrent ceux de la fille et Jo murmure en se raclant la voix :

« Vous mangerez bien quelque chose, hum, n’est-ce pas? »

Béret vert 26-06-21