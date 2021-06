Extraits…

Une prémisse majeure de mon livre de 2005, The Long Emergency , était que le gouvernement au plus haut niveau deviendrait de plus en plus inefficace et impuissant à mesure que le mélodrame de l’effondrement national se déroulerait. Ainsi, il n’y avait pas de petite ironie que les élites politiques pataugeant se soient installées sur la figure pathétique de « Joe Biden » pour diriger symboliquement un gouvernement en train de sombrer. Ils ont choisi l’incarnation même de l’effondrement pour inaugurer l’effondrement, et c’est pourquoi « Joe Biden » semble n’être rien de plus qu’un huissier, quelqu’un dont le seul devoir, disons, lors d’un enterrement, est de montrer aux participants les plus importants leur place. devant le sinistre cercueil.

Personne ne croit qu’il est en charge de la branche exécutive, ou même en charge de lui-même, alors qu’il se dirige avec raideur vers le podium avec les yeux écarquillés pour faire la seule chose à laquelle ses assistants l’ont entraîné : lire un téléprompteur. Les dirigeants européens ont sûrement été inconfortablement déconcertés par sa récente apparition parmi eux, comme si les États-Unis envoyaient un fantôme du 20 ème siècle passé pour effrayer nos alliés en leur faisant prendre conscience de leur propre préservation – message : la grande puissance qui vous a sauvé en deux les guerres mondiales sont terminées, et vous êtes seul maintenant.

L’effondrement est universel, cependant, se produisant à l’échelle mondiale dans différentes saveurs de la culture et de l’économie, mais bien en cours, pour l’Europe aussi, et éventuellement même la Chine. C’est un effondrement de la modernité et du cheval techno-industriel sur lequel elle est montée. Les narcissiques politiques extrêmes d’aujourd’hui, enivrés de fantasmes messianiques, voudraient vendre au détail une Grande Réinitialisation dans un effort désespéré pour éviter que la modernité ne devienne celle d’hier et de demain. Mais cela ne semble correspondre qu’à un souhait obsessionnel-compulsif de pousser tout le monde et de rassembler les populations dans des enclos contrôlables qui, certains soupçonnent, ne sont qu’un prélude à un Auschwitz mondial non loin de là. « Tu ne posséderas rien et tu seras heureux » est à peu près aussi rassurant que « le travail te rendra libre ».

