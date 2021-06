https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/06/28/le-second-tour-des-regionales-bouleverse-le-paysage-politique-pour-figaro-vox/

EDOUARD HUSSON :

L’erreur capitale de Marine Le Pen a fait glisser du vote protestataire à l’abstention

Pendant longtemps, le Front/Rassemblement National était traité par le reste de la classe politique comme un bouc émissaire mais il assumait bien son rôle de rassembleur du vote protestataire. Marine Le Pen, constatant que son père n’avait jamais dépassé 20% des suffrages, a jugé utile de proposer au système politico-médiatique une « dédiabolisation » de son parti. C’est une erreur capitale: l’establishment continue à utiliser le Rassemblement National comme un repoussoir. Toute l’énergie que la présidente du parti met à adopter les codes d’une tribu qui la déteste, elle ne la passe pas à travailler pour la France qui crée de la richesse et qui est accablée de règlements et d’impôts. Et elle n’est plus le porte-voix des petits, des laissés-pour-compte, de cette France populaire qui n’est plus protégée depuis quatre décennies. Elle perd donc sur tous les tableaux et confirme qu’il est improbable qu’elle puisse un jour gouverner. Ce faisant, Marine Le Pen a contribué, elle aussi, à l’abstention. On est même dans une situation absurde où des gens qui se disent de droite, comme Xavier Bertrand ou Renaud Muselier sont prêts à s’allier au pire gauchisme pourvu qu’ils puissent être reconduits dans leurs fonctions. Et pour autant, le Rassemblement National perd des électeurs ou ne les mobilise plus.

La démocratie ne peut fonctionner qu’avec une « droite » et une « gauche » qui ne soient pas de simples étiquettes. Avec des hommes politiques qui fassent ce qu’ils disent et qui disent ce qu’ils font. Avec un pouvoir protecteur des petits et des humbles et sans complaisance pour les puissants qui cherchent à le confisquer à leur profit. Mais il semble bien que la classe politique française de 2021 ait passé le stade de se réformer elle-même.

https://leblogalupus.com/2021/06/28/le-deficit-commercial-explose-la-france-doit-composer-avec-une-nouvelle-aggravation-de-son-deficit-commercial-qui-a-atteint-en-avril-62-milliards-deuros/