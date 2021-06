Vaccin et dépeuplement (suite) : la preuve par Bill Gates et par le Wall Street Journal (deux complotistes). En réalité, le complotiste est celui qui résiste au comploteur. Nota : nos monstres se réclament de Platon et de sa République (sic). On y reviendra. Rappel : British Airways ne peut plus utiliser ses pilotes…

En 2009, Projet Dépopulation : Bill Gates rassemble les « meilleurs » milliardaires du monde

Extraits du livre de Dean Arnold exposant Gates et ses efforts de contrôle de la population en Éthiopie et en Afrique.

Le 5 mai 2009, Bill Gates a réuni une poignée d’hommes les plus riches d’Occident qui se sont rencontrés à Manhattan pour discuter de ce qu’ils considéraient comme la menace la plus dangereuse et la plus critique pour la planète.

Parmi les participants figuraient Warren Buffett, Ted Turner, George Soros et David Rockefeller, Jr. Qu’est-ce qu’ils considéraient comme la plus grande menace au monde ? Ils ont chacun fait une présentation de 15 minutes sur leur préoccupation première pour la planète. « S’inspirant de Gates, ils ont convenu que la surpopulation était une priorité », selon le rapport du Sunday Times de Londres.

Pendant ce temps, les membres du personnel des oligarques ont été informés que les « briefings de sécurité » étaient la raison de leur rencontre. « Nous ne l’avons appris qu’après », a déclaré Stacy Palmer, rédactrice en chef du Chronicle of Philanthropy. « Normalement, ces gens sont heureux de parler de bonnes causes, mais c’est différent, peut-être parce qu’ils ne veulent pas être considérés comme une cabale mondiale. » [1]

La réunion de Gates a été un grand succès, car ses amis milliardaires et toutes les grandes fondations ont décidé de contribuer aux efforts de la Fondation Gates pour le contrôle de la population. Warren Buffett, le deuxième plus riche à l’époque derrière Gates, a transféré 31 milliards de dollars de ses actifs à son ami Bill. En 2011, Gates a déclaré à CNN : « Les avantages [des vaccins] sont là en termes de réduction des maladies, de réduction de la croissance démographique. » Dans un Ted Talk de 2010, il a déclaré : « Si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductive, nous pourrions réduire [la population] de dix ou quinze pour cent peut-être. »

De telles citations ont alarmé beaucoup de gens sur le fait que l’obsession de Gates pour les vaccins pourrait s’accompagner d’un programme sinistre de réduction de la population. Cette préoccupation s’est matérialisée au Kenya en 2014 lorsque 3 millions de femmes y ont reçu sans le savoir des vaccins de l’Organisation Mondiale de la Santé, financés par Gates qui ont été secrètement lacés avec un stérilisant et contraceptif. L’OMS l’a nié, mais en 2017, l’ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, a soutenu les médecins : « Aujourd’hui, nous pouvons confirmer au pays que l’Église catholique avait raison. » [2]

(…)

Platon a écrit sa République il y a 2300 ans. Chaque enfant étudie ce livre dans des écoles préparatoires comme celle où les Gates ont été formés.

Le plus célèbre des philosophes grecs nous a dit que la classe dirigeante est celle « dont le but sera de préserver la moyenne de la population ». Il a en outre déclaré: «Il y a beaucoup d’autres choses qu’ils devront considérer, telles que les effets des guerres et des maladies et de tout autre organisme similaire, afin d’éviter autant que possible que l’État devienne trop grand ou trop petit. . «

Platon ajoute que le contrôle de la population doit se faire en secret, ce que l’on pourrait appeler une conspiration. « Maintenant, ces événements doivent être un secret que seuls les dirigeants connaissent, ou il y aura un autre danger que notre troupeau… éclate dans la rébellion. »

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/06/en-2009-projet-depopulation-bill-gates.html?showComment=1624955024128#c4839614596631343261

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/06/les-vaccins-covidiques-integrent-une.html