Ils savent que comme en Grande Bretagne les deux tiers des morts de la covid seront vaccinés, mais ils refusent de soigner avec l’ivermectine qui fait reculer la mortalité de 80%. C’est la fuite en avant et ils désignent les responsables ; les vaccins ne protègent pas les plus fragiles alors il faut fragiliser tout le monde ; vaccinons pour protéger les vaccinés!

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a déclare que 40 à 50% des double-vaccinés risquent une contamination au #variantDelta cet automne. Donc les 95% de protection du vaccin ça s’est joué sur un chifoumi ? Je sens qu’on va atteindre les 95 % de contamination…

À partir du moment où il est acté (et même officiellement), que les vaccins n’empêchent pas la transmission, je voudrais bien qu’on m’explique, à 50 à 80 ou à 100% de vaccinés, quelle est la nouvelle définition de « l’immunité collective »?

immunité collective: concept commercial destiné à vendre des vac..ins, notre corps possède des cellules lui permettant de combattre un intrus sans jamais l’avoir rencontré, ce sont les lymphocytes T et B, réponse immunitaire dite innée, malmenées par les inepties actuelles.

FACE A UN CORONAVIRUS L’IMMUNITE COLLECTIVE N’EXISTE PAS !

Les médecins des plateaux télé et big pharma ont fait croire qu’il fallait atteindre l’immunité collective et pour ce faire vacciner tout le monde y compris les animaux de compagnie et les ours en peluche . Problème , le coronavirus est particulièrement mutant comme ses cousins et cousines et plusieurs exemples concrets viennent confirmer l’idiotie de la stratégie.L’ivermectine soigne les variants et c’est l’essentiel, e, attendant une mutation qui transformera la covid en petit rhume comme en 1890 .

1 Pour expliquer le recul de la maladie ils ont nié l’efficacité de traitements précoces et ont inventé l’immunité collective ; c’est le cas au Brésil dans la partie amazonienne ou encore au Pérou

En toute impunité certains désignent les responsables de la pandémie: les non vaccinés ! Ils découvrent qu’en Grande Bretagne les deux tiers des personnes décédées étaient vaccinées alors loin de réfléchir il faut des boucs émissaires…

Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique officiant sur BFM et RMC, veux CHERCHER LES NON-VACCINÉS avec les DENTS!!! (et accessoirement avec la POLICE!) pour les OBLIGER à se vacciner!…

» On vous vaccinera de force, moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes s’il le faut ! «

En avril 2021:

Durcissement des restrictions : l’éditorialiste de BFMTV/RMC Emmanuel #Lechypre [qui s’était illustré l’an dernier en comparant les Chinois à des « Pokémon »] propose d’utiliser les #radars pour faire payer toutes les personnes « qui ne sont pas dans le bon département ».

DR MAUDRUX :

Le problème est que cette immunité collective ne peut être atteinte, pour plusieurs raisons. La première est que l’immunité, notamment vaccinale, est moins durable qu’espérée. Le temps que tout le monde soit vacciné, les premiers sont peut-être à revacciner, cela devient une course sans fin.

La seconde, est que les coronavirus ont la fâcheuse habitude de muter en permanence, et un vaccin à cible trop étroite, comme ceux visant la seule protéine spike, celle qui mute le plus, est forcément un jour inefficace sur les générations suivantes de virus. Par ailleurs, il semble aussi que ce virus se comporte comme les bactéries, devenant résistantes aux antibiotiques. On vous explique qu’abuser des antibiotiques crée des souches de bactéries résistantes, et j’ai l’impression qu’il en est de même avec le virus et les vaccins, les virus devenant résistants plus on vaccine.

Dr Maudrux : La troisième est qu’on est loin des 95-98% d’efficacité annoncés, il semble qu’on se rapproche plutôt des 65%. J’avais avancé ce chiffre il y a 2 mois avec l’exemple d’un pays isolé, le plus vacciné au monde, les Seychelles. Le pays faisait face à une nouvelle vague, 35% des cas survenant sur des sujets vaccinés. Ceci se confirme récemment dans d’autres pays très vaccinés, le Royaume-Uni, avec une épidémie qui repart, avouant 20% de vaccinés dans les nouveaux cas, et encore plus récent, Israël, qui suit, avouant 40% de vaccinés dans les nouveaux cas.

La quatrième est que le vaccin n’empêche pas d’être contaminé, ni surtout de contaminer les autres, rendant cette immunité collective illusoire.

