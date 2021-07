Bonsoir,

Depuis deux jours je suis à Rennes, ville que je connais peu mais depuis assez longtemps car un proche parent y habite, à qui je rends visite de loin en loin.

Cette ville a toujours abrité un nombre frappant de miséreux, et pas seulement des punks à chiens. C’est aussi la capitale d’une province éloignée depuis toujours des grands mouvements nationaux.

Cette fois, la misère me paraît encore plus importante que par le passé, et le décalage entre la moyenne bourgeoisie et le peuple me semble augmenté. C’est peut-être l’illusion d’un visiteur occasionnel projetant ses propres convictions sur ce qu’il voit et entend, mais les gens avec qui j’ai discuté (lecteurs de Ouest-France, La Croix et Télérama) votent à gauche, trouvent des trésors d’indulgence pour le pouvoir en place, nient l’existence d’une oligarchie mondiale et considèrent comme mentalement dérangé quiconque argumente en ce sens, mais espèrent le renforcement de l’Union européenne et veulent la mise au pas des gouvernements rétifs. Ils voudraient plus d’autonomie régionale, prennent soin d’acheter des yaourts bio produits localement ainsi que des téléphones fabriqués en Chine, et se réjouissent que la France devienne une province bigarrée de l’empire atlantique, car « plus c’est grand, plus c’est démocratique ». L’immigration est l’assurance que le repli (frileux) sur soi sera désormais impossible, que la culture échappera aux pesanteurs passées et évoluera vers une bienfaisante diversité pleine d’imprévus. Chaque communauté gardera sa culture, et la généralisation de l’anglais couronnera ce cosmopolitisme heureux. Ils approuvent la mondialisation inéluctable et méprisent le patriotisme, archaïsme fascisant et cause principale des conflits (il y a cinq ans, c’étaient les religions). Ils s’indignent que l’on puisse ne pas porter de masque dans la rue et regardent les non-vaccinés comme des inconscients dangereux, des égoïstes mettant la vie des autres en péril, méritant d’être rabroués et pénalisés.

Quelques conversations avec des gens modestes, comme des artisans ou des vendeuses dans des boutiques, suggèrent que, comme partout, le peuple a compris mais se sent impuissant et préfère ne pas penser à l’avenir.

Et comme partout, dans les rues animées du centre, la moitié des gens ne parle pas français, mais pas breton non plus !

Cela ne me donne pas envie de revenir un jour en ce lieu. Je partirai bientôt, sans regret.

Et sans diminuer l’angoisse, cela atténuera aussi les regrets lorsqu’il faudra partir pour toujours. Au moins ne verrons-nous pas la suite.