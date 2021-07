Dr Maudrux :

Au début de l’épidémie, nos spécialistes estimaient que cette immunité collective serait atteinte si 50 à 60% des individus étaient immunisés. Comme il est courant pour ne pas dire constant que les experts se trompent toujours, aujourd’hui, les mêmes nous parlent de 80%, voire 90%, justifiant de vacciner tout le monde, y compris les enfants, bien que non concernés par cette maladie, 10 fois moins mortelle chez eux que la grippe saisonnière, pour laquelle on ne les vaccine pas.

Le problème est que cette immunité collective ne peut être atteinte, pour plusieurs raisons. La première est que l’immunité, notamment vaccinale, est moins durable qu’espérée. Le temps que tout le monde soit vacciné, les premiers sont peut-être à revacciner, cela devient une course sans fin.

https://www.youtube.com/channel/UC-UDteeBU6qwVef_TWpDk7w

La seconde, est que les coronavirus ont la fâcheuse habitude de muter en permanence, et un vaccin à cible trop étroite, comme ceux visant la seule protéine spike, celle qui mute le plus, est forcément un jour inefficace sur les générations suivantes de virus. Par ailleurs, il semble aussi que ce virus se comporte comme les bactéries, devenant résistantes aux antibiotiques. On vous explique qu’abuser des antibiotiques crée des souches de bactéries résistantes, et j’ai l’impression qu’il en est de même avec le virus et les vaccins, les virus devenant résistants plus on vaccine.

La troisième est qu’on est loin des 95-98% d’efficacité annoncés, il semble qu’on se rapproche plutôt des 65%. J’avais avancé ce chiffre il y a 2 mois avec l’exemple d’un pays isolé, le plus vacciné au monde, les Seychelles. Le pays faisait face à une nouvelle vague, 35% des cas survenant sur des sujets vaccinés. Ceci se confirme récemment dans d’autres pays très vaccinés, le Royaume-Uni, avec une épidémie qui repart, avouant 20% de vaccinés dans les nouveaux cas, et encore plus récent, Israël, qui suit, avouant 40% de vaccinés dans les nouveaux cas.

La quatrième est que le vaccin n’empêche pas d’être contaminé, ni surtout de contaminer les autres, rendant cette immunité collective illusoire. Il y a quelques mois, c’était les complotistes qui le disaient, maintenant ce sont les autorités et tout le monde : le Ministre de la Santé, le Directeur général de la Santé, le Conseil d’Etat (“les vaccinés peuvent contribuer à la diffusion du virus”), Ameli, le Vidal, les faits. D’ailleurs, même vacciné, pour voyager ou vous rendre à des manifestations, il vous faut un test, le vaccin étant insuffisant. Insuffisant pour protéger les autres, mais suffisant pour obtenir une immunité collective ? De qui se moque-t-on ?

Alors on nous explique que si le vaccin n’évite pas la contamination, il diminue les formes graves. Paroles en l’air, sans études le confirmant. Maintenant qu’on étudie les cas de contamination sous vaccins, rien n’est moins sûr selon les autorités anglaises, il semble même que cela soit le contraire. D’un côté on dit une chose, d’un autre on dit le contraire comme notre ministre de la santé devant le Conseil d’Etat concernant la gravité de la maladie chez les vaccinés. A confirmer ou infirmer, ce qui va être possible maintenant, les “cas” augmentant.

Comment atteindre cette immunité collective, supposée mettre fin à l’épidémie, quand 70% de la population est vaccinée et que 35% des vaccinés attrapent la Covid ? Cet objectif totalement utopique que l’on nous fait miroiter pour que l’on se vaccine, est magnifiquement illustré dans le nouveau cluster des Landes.

58 des 62 pensionnaires de l’Ehpad de Pontonx-sur-l’Adour étaient vaccinés, pourtant 21 d’entre eux sont positifs, soit 36%. Entre personnel et pensionnaires, plus de 75% étaient vaccinés, ce qui n’a en rien empêché le cluster.

(…)

https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/06/25/de-limmunite-collective/

Patrick Reymond :

http://lachute.over-blog.com/2021/07/plus-de-jus.html

https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/06/25/de-limmunite-collective/

https://www.youtube.com/channel/UC-UDteeBU6qwVef_TWpDk7w