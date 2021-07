Shamir :

Comme je l’ai signalé ici, pendant que Poutine était à Genève, le maire de Moscou, M. Sobianine, a déclaré la campagne de vaccination de masse dans sa ville, et une vague de robots Internet a lancé une campagne intensive d’intimidation contre les citoyens « hésitants ». Moscou a rétabli les codes QR permettant aux citoyens vaccinés d’entrer dans les restaurants ; des personnes ont été licenciées pour avoir refusé de se faire vacciner. Ce sujet a été le premier abordé dans la Ligne directe de Poutine. Le Président a réaffirmé que la vaccination n’est pas obligatoire en Russie. Cependant, certaines personnes occupant certains postes devraient se faire vacciner – ou partir. Cela devrait être décidé localement, dans chaque région. C’est bien, mais peut-être pas assez : beaucoup espéraient que Poutine dirait explicitement à Sobianine de se calmer. Il ne l’a pas fait, mais sa déclaration selon laquelle personne ne devrait être contraint de se faire vacciner devrait, espérons-le, calmer un peu les esprits.

À l’automne, la Russie organise des élections législatives, et ce sujet risque de prendre de l’importance. Alors que l’opposition pro-occidentale de Navalny et compagnie est en faveur de la vaccination obligatoire (ils veulent simplement que la Russie achète des vaccins occidentaux), l’opposition communiste (c’est le plus grand parti d’opposition du pays) est en faveur de la vaccination volontaire, sans confinement ni apprentissage à distance. Ils peuvent tirer profit de cette position.

https://plumenclume.org/blog/733-quand-poutine-s-adresse-a-la-nation

https://fr.sputniknews.com/blogs/nicolas_bonnal/

https://english.pravda.ru/author/bonnal_nicolas/