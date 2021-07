Phénomène étrange: on ne meurt presque plus du covid 19. Les quelques décès quotidiens comptabilisés (en France comme en Angleterre) de l’ordre de la dizaine concernent des personnes dont la maladie n’a fait qu’accélérer de quelques heures ou jours le décès. On nous dit que le vaccin pfizer, après une double dose, est efficace à 95% face aux variants: il n’empêche pas forcément la contamination mais prévient l’hospitalisation et la mort. Les personnes âgées et fragiles et les plus de 65 ans ont tous été vaccinés et aussi une grande partie de la population volontaire. Et pourtant, le pouvoir politique, plus que jamais, agite la peur et la panique autour du variant, prépare les esprits à de nouvelles restrictions c’est-à-dire, violation de la liberté et de la démocratie. « Menace potentielle de reprise épidémique … qui risque de gâcher les vacances« . Les vautours de « plateau » sont de retour et annoncent déjà un confinement, couvre-feu ou autre mesure liberticide de rentrée… Le goût de soumettre et d’asservir le pays devient pathologique. Le rôle d’un pouvoir politique n’est pas d’attiser la peur ni de terroriser la nation. Il devrait être au contraire de rassurer et de promouvoir la confiance en l’avenir. Est-ce trop en demander? Dès lors que le covid 19 a cessé de répandre la mort, il faut apprendre à vivre avec. « Arrêtez d’emmerder les Français! » comme disait l’autre.

Maxime TANDONNET

