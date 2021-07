Bonjour Vincent, je propose quelques éléments de réflexion.

Partie 1 : établir la situation à l’issue du conflit

Puisqu’il s’agit d’un conflit, même seulement moral, il avant tout déterminer l’issue acceptable pour laquelle on entend se battre, c’est-à-dire la situation d’arrivée. Cette situation peut être idéale pour l’ensemble de ceux que l’on aime, une cause pour laquelle on peut être prêt à se sacrifier, comme un héros de guerre ou un martyr. Cet espace de liberté que vous mentionnez, il n’existe souvent plus qu’à l’intérieur de nous-même, comme nous commençons tous à le sentir.

Plus on examine cette situation d’arrivée, plus on se rend compte qu’il s’agit d’une forme de fonctionnement, pas d’un monde idéal. Il s’agit d’un monde où règne à nouveau la justice : la présomption d’innocence, le respect de l’intégrité de la personne, l’égalité devant la loi, le refus du mensonge, le châtiment des coupables.

Mais ceci ne peut exister que lorsque les conditions le permettont ; nous allons vers des temps de pénurie, probablement de catastrophe économique et de pollution, et peut-être de disparition de populations dites surnuméraires. Le combat intérieur doit prendre en compte tous les paramètres extérieurs. Pour l’instant la population ne contrôle plus vraiment l’économie ni même la situation en général.

De mon point de vue, un gouvernement issu de la lutte mais qui accepterait à nouveau la dette de ses prédécesseurs et les normes du FMI ne mérite pas que l’on se sacrifie pour lui. Il n’y aura pas de paix véritable tant qu’il y aura ce système de dette.

Partie 2 : les moyens de la lutte

Bien sûr, la vérité est la première arme, car elle est la plus puissante. Or elle n’est pas d’un maniement aisé, dans des temps de coercition d’Etat et d’endoctrinement par la peur.

Le résistant dissimule, il utilise des faux, il utilise la tromperie sur l’ennemi et parfois les amis, enfin il ment pour couvrir ses activités.

Le martyr (au sens des premiers chrétiens) ne ment pas une seule fois, et en paie le prix lorsqu’on vient le chercher avec les dents ou les menottes s’il le faut.

Voilà les deux orientations qui s’offrent aujourd’hui en termes de vérité, elles ne mènent pas aux mêmes conditions de victoire.

Je ne parlerai pas des moyens de lutte militaire que l’on devrait employer face aux commandos danois ou autrichiens que l’on emploiera pour mater les révoltes en France, car l’OTAN ne sert à rien contre la Russie mais sert à tout pour maintenir l’ordre à l’intérieur, comme en 1830 les monarchies s’épaulaient les unes contre les autres.

A mon avis la question de la lutte armée est trop complexe et contradictoire pour être abordée ici, et d’ailleurs ce n’est pas vraiment le profil du blog et de ses lecteurs.

Par contre, le domaine de la légitimité est tout à fait central. Le Système aime à se parer de “valeurs” pour établir une sorte de légitimité, ça marche d’ailleurs très bien si on entend ceux qui autour de nous se sont fait vacciner.

Partie 3 : forcer l’autre à révéler sa nature

Plus tôt les alliés se reconnaissent, moins ils perdent des leurs inutilement. Or la courbe d’apprentissage est ardue et impitoyable, façe à des experts qui bénéficient de siècles d’expertise (même si l’imposition du vaccin obligatoire est une erreur d’amateur, sauf s’il s’agit plutôt d’identifier les opposants le plus tôt possible, car tout cela ne s’arrêtera pas à ces histoires de Covid)

Bien sûr il y aura de faux amis, de vrais traîtres et inévitablement des lâches. C’est dans l’action concrète que l’on se forme et que l’on reconnaît les siens. Je ne saurai trop recommander de voir ou de revoir “l’Armée des Ombres” de 1969 pour toutes ces considérations très importantes.

Forcer l’autre à révéler sa nature, c’est aussi comprendre son fonctionnement, et en apprendre sur beaucoup de monde en général.

Je prends l’exemple de la question de l’obligation vaccinale. Elle contrevient directement à la loi française ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Consentement_libre_et_%C3%A9clair%C3%A9 ) mais

aussi au Code de Nuremberg établi à la lumière des expériences nazies.

Il n’est pas besoin de beaucoup de monde pour exiger, dans chaque circonscription légistaltive, que le député actuel clarifie sa position sur le sujet : soit il déclare vouloir respecter le principe du consentement, soit il rejette (au nom de la “réalité/l’urgence de la situation”) ou refuse de répondre.

Une compilation des réponses montrera que le public lui aussi peut dresser des listes, et les comparer à ce qui se passera effectivement sur le terrain législatif.

Si vous voulez faire quelque chose, voilà donc un exemple d’action utile, formatrice et révélatrice. Même si ce n’est qu’à l’échelle de votre quartier, vous ne serez plus quelqu’un qui devra se cacher ou mentir à propos du vaccin, mais quelqu’un qui rappelle des fondements du droit.

Il n’est pas exclu que dans plusieurs endroits, la population devenue inculte et paniquée se retourne contre vous, tout en proclamant sa vertu (dans un même ordre d’idée, le mafioso est toujours avide de respectabilité), mais vous aurez alors ouvert les yeux de certains qui pourront ainsi se sauver, spirituellement ou littéralement.

Courage, vous n’êtes pas seul.

Un autre lecteur :

En ce jour d’astreinte opérationnelle, une petite réflexion d’un soldat: ne pas quitter les milieux professionnels certes « déjà pourris » en essayant discrètement de sauver, par d’humbles actes du quotidien, tout ce qui peut l’être. Pas nouveau mais il faut résister discrètement de l’intérieur. Regardez nos héros et mythes occidentaux: ils agissent au cœur de l’ennemi pour mieux le terrasser, non sans doutes et hésitations . Lire et relire Vladimir Volkoff (le retournement, l’hôte du pape et ce grand général soviétique qui devient un extraordinaire prélat orthodoxe affranchi à ND de Fatima, véritable trait d’union avec le catholicisme).

LAURENCE ET LE RESET A LA RUSSE :

LOI SUR L’ABOLITION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE POUR LE LOGEMENT. Le grand reset a commencé. L’un des principaux idéologues de l’Etat profond , Klaus Schwab, président du Forum économique mondial de Davos, l’a évoqué. Et c’est le « Big Reset » qui devrait devenir le sujet principal de la réunion annuelle du WEF en janvier 2021. Mais Russie Unie a apparemment décidé de ne pas attendre janvier, et de courir au devant et, ainsi, de « faire » le WEF. Il y a quelques jours, le conseiller du ministre de la Défense Andrei Ilnitsky a appelé un chat un chat lors d’une réunion au Conseil de la Fédération, se référant précisément au dernier livre de Klaus Schwab « Covid 19. The Great Reset ». Il a appelé l’histoire du covid – un projet mondialiste pour couvrir la création du NOUVEAU MONDE, qu’ils ont mis en route, où il n’y aura pas d’État national, pas de vie privée, pas de propriété privée, pas de droits de l’homme. Et il y aura un pouvoir indivis des propriétaires de sociétés transnationales, un contrôle total sur l’individu, de l’argent numérique, une éducation à distance de mauvaise qualité, une division claire entre les esclaves de caste et l’élite. Ce sont les cadeaux qu’ils nous préparent…

Vous comprenez que tout cela, diverses Cassandre nous l’annonçaient depuis des mois, en n’éveillant autour d’elles que des ricanements?